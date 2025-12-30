Чому РФ має закінчити війну у 2026 році і чому Україна програє без США, — Зеленський (відео)

Чисельність Збройних сил Російської Федерації вперше перестала збільшуватись у 2025 році, і це означає, що Москва повинна або завершити війну в Україні, або оголосити загальну мобілізацію, пояснив президент Володимир Зеленський. Коли та чому завершиться російсько-українська війна і яку роль в можливостях України тримати фронт відіграє допомога Сполучених Штатів Америки?

Президент Зеленський висловився щодо можливості завершення війни в інтерв'ю американському медіа Fox News, яке з'явилось увечері 29 грудня. На думку глави держави, війна може закінчитись у 2026 році, оскільки для втримання чисельності ЗС РФ на нинішньому рівні Москва повинна оголосити мобілізацію, а російська влада не хоче ухвалювати такого рішення.

Український президент пояснив, що щомісяця у 2025 році у РФ укладали контракт на службу в армії приблизно 43 тис. росіян. Прикметно те, що за такої кількості добровольців ЗС РФ протягом року не зросли, і таке сталось вперше з початку повномасштабного вторгнення. На цій підставі Зеленський спрогнозував, що війна може закінчитись у 2026 році.

Відео дня

"Ми повинні зрозуміти, що кількість їхніх солдатів зменшується, бо до цього року їхня кількість зростала. Вони мобілізували щомісяця, 43 000 людей підписували контракти. І цього року вперше кількість мобілізованих людей і кількість втрат збіглися. Отже, цього року, у 2025 році, вперше чисельність їхньої армії перестала зростати. Тож ми думаємо, що у 2026 році, благослови нас Бог, ми зупинимо війну. Інакше Путін вирішить мобілізувати людей", — сказав президент.

Журналіст Fox News прямо запитав Зеленського про роль військової допомоги США. Глава держави відповів, що американська зброя, зокрема, допомагає відбивати повітряні удари ЗС РФ. Президент наголосив, що без США Україна справді може програти.

"Всі солдати думатимуть лише про свої родини, а без американської підтримки ми не можемо захищати небо. І на полі бою ми використовуємо деяку зброю, яку ми купуємо в Америки. Деякі боєприпаси, артилерію тощо. Без цього, звичайно, ми не можемо перемогти", — наголосив український президент.

Війна РФ — деталі мирних переговорів

Зазначимо, в інтерв'ю Зеленський торкнувся теми частини Донецької області, яку без бою хоче окупувати Росія. Президент України заявив, що від цих територій не відмовлятимуться, але Україна може провести референдум, щоб влаштувати там вільну економічну зону без присутності українських та російських військ.

Напередодні відбулась зустріч Зеленського та президента США Дональда Трампа у резиденції в Мар-а-Лаго. За підсумками зустрічі домовились далі уточнювати позиції щодо мирного плану. Трамп, зокрема, нагадав про розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, який, з його слів, дуже налаштований на мир. Крім того, зі слів глави Білого дому, Кремль начебто готовий долучитись до відновлення України.

Тим часом 29 грудня з'явився виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Російський посадовець заявив, що начебто українські дрони атакували резиденцію Путіна на Валдаї у Новгородській області, і через це Кремль планує переформатувати переговори щодо завершення війни. На слова Лаврова відгукнувся Трамп: розкритикував повітряний удар, наявність якого не підтвердили місцеві жителі.

Нагадуємо, росЗМІ опублікували кадри початку бойового чергування ракетного комплексу "Орешник" у Білорусі: де може стояти дивізіон ЗС РФ.