"Стратегічна ініціатива в руках росіян": Чмут попередив про загрозу проривів на фронті

Тарас Чмут стверджує, що наразі стратегічна ініціатива у війні в Україні перейшла до рук ворога. Окупанти збільшують кількість гарячих точок і шукають слабку ділянку фронту, а Силам оборони бракує резервів, щоб відкидати росіян тривалий час.

Про ситуацію на фронті російсько-української війни голова благодійного фонду "Повернись живим", ветеран і військовий аналітик Тарас Чмут розповів в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому 30 грудня. За його словами, останнім часом на передовій складається тенденція, коли українські військові втрачають більше навіть під час спроб наступати та проводити контратаки.

"Це означає, що ми в довгу маємо не дуже оптимістичний сценарій, якщо не змінимо ситуацію грубо, але кардинально", — зазначив Чмут.

На його погляд, після завершення Курської операції на території РФ "фактично вся стратегічна ініціатива знаходиться в руках росіян", а проводити вдалі контрнаступи вдається лише на окремих ділянках фронту, як у грудні під Куп'янськом.

Відео дня

"Але глобально росіяни розуміють, що, збільшуючи кількість таких гарячих місць на фронті, вони ставлять нас на таку розтяжку, коли ми не маємо стратегічних резервів і просто заходимо в ситуацію, де ми вимушені постійно реагувати на їхні спроби наступальних дій. Рано чи пізно вони десь знайдуть слабку ділянку фронту, яку зможуть прорвати та вийти на оперативний простір", — сказав голова БФ "Повернись живим".

Він додав, що наразі Сили оборони з великими зусиллями та жертвами відкидають окупантів, але щоразу кількість ділянок фронту, де росіяни намагаються активізувати наступ, збільшується. При цьому в Україні кількість резервів не зростає, на відміну від втрат. Чмут зауважив, Сили оборони втрачають особовий склад не лише загиблими, а й через санітарні втрати та звільнення з різних законних об'єктивних причин.

"Мобілізація падає. Як результат: ми рухаємося не в позитивний для себе бік на полі бою", — зазначив військовий аналітик.

Тарас Чмут розповів про тенденції на фронті. На відео з 3:25.

Чи загрожує ситуація на фронті колапсом

На запитання ведучого щодо загрози колапсу на передовій Чмут відповів, що Сили оборони не зможуть стримувати росіян нескінченно.

"Якщо взяти графік, де нанести кількість Сил оборони, які необхідні для стримування противника, втрати, накласти кількість СЗЧ і приріст від мобілізації, то, знаючи кількість Сил оборони зараз, побачимо, через скільки часу, місяців, ми вийдемо в точку, коли вони втратять можливість стримувати противника на стратегічному рівні", — пояснив ветеран.

Втім Тарас Чмут зазначив, що точка колапсу є й у росіян, хоча вона знаходиться швидше не на лінії боєзіткнення, а в економіці РФ.

"І її так само можна як прискорювати, так і віддаляти", — зазначив він.

Ситуація на фронті: що відомо

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в опублікованому 29 грудня інтерв'ю розповів, що насправді відбувається в Покровську. За його словами, росіяни контролюють лише половину міста та зазнають великих втрат на цьому напрямку.

Аналітики DeepState 29 грудня повідомляли, що ЗС РФ зайняли половину Мирнограда Донецької області та просунулися в Гуляйполі Запорізької області.

Президент України Володимир Зеленський в опублікованому ввечері 29 грудня інтерв'ю казав, що РФ буде вимушена закінчити війну у 2026 році або оголосити загальну мобілізацію, щоб втримати чисельність своєї армії. При цьому він наголосив, що Україна не зможе перемогти без підтримки США.