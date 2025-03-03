"Готовы возобновить взаимодействие": госсекретарь США назвал условия для возобновления диалога с Украиной

По словам Марка Рубио, Владимир Путин вряд ли получит Нобелевскую премию мира, однако единственный способ прекратить войну — это привлечь россиян к переговорам.

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Соединенные Штаты Америки готовы возобновить взаимодействие с Украиной, но только тогда, когда она будет "готова мира". Об этом в интервью американскому телеканалу ABC заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

"США будут готовы возобновить взаимодействие, когда Украина будет готова к миру. Очевидно, это то, что президент (Дональд Трамп, — ред.) имеет целью", — сказал Рубио.

Он также подчеркнул, что Белый дом пытается найти способ прекратить войну, но для этого нужно привлечь Россию к переговорному процессу.

"Никто здесь не утверждает, что Владимир Путин получит Нобелевскую премию мира... Нам нужно выяснить, есть ли способ заставить их прекратить войну? И единственный способ сделать это — привлечь россиян к переговорам", — подчеркнул Рубио.

Напомним, Сергей Лавров заявил, что Марко Рубио и советник Трампа Майк Волц "абсолютно вменяемые люди".

1 марта Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед Трампом.