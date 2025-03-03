"Готові відновити взаємодію": держсекретар США назвав умови для поновлення діалогу з Україною

За словами Марка Рубіо, Володимир Путін навряд отримає Нобелівську премію миру, проте єдиний спосіб припинити війну — це залучити росіян до переговорів.

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Сполучені Штати Америки готові відновити взаємодію з Україною, але лише тоді, коли вона буде "готова миру". Про це в інтерв’ю американському телеканалу ABC заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"США будуть готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру. Очевидно, це те, що президент (Дональд Трамп, — ред.) має на меті", — сказав Рубіо.

Він також підкреслив, що Білий дім намагається знайти спосіб припинити війну, але для цього потрібно залучити Росію до переговорного процесу.

"Ніхто тут не стверджує, що Володимир Путін отримає Нобелівську премію миру… Нам потрібно з'ясувати, чи є спосіб змусити їх припинити війну? І єдиний спосіб зробити це — залучити росіян до переговорів", — наголосив Рубіо.

Нагадаємо, Сергій Лавров заявив, що Марко Рубіо і радник Трампа Майк Волц "абсолютно притомні люди".

1 березня Марко Рубіо заявив, що Володимир Зеленський повинен вибачитись перед Трампом.