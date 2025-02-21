"Я провел много времени с Путиным": спецпредставитель Трампа "развивал дружбу" с президентом РФ

Стив Уиткофф заявил, что во время последнего визита в Москву, целью которого было освобождение американского учителя Марка Фогеля, сумел завязать дружбу с российским президентом.

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Стив Уиткофф, главный дипломатический посредник Дональда Трампа, сказал, что ему удалось подружиться с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал во время инвестиционного форума в Майами, который организовывала Саудовская Аравия, сообщает телеканал Sky News.

Уиткофф, который после выборов в США был назначен спецпредставителем Трампа на Ближнем Востоке, сейчас участвует в переговорах по завершению войны в Украине. Он рассказал о своей недавней поездке в Москву, целью которой было освобождение американского гражданина Марка Фогеля.

"Я провел много времени с Путиным. Мы говорили, развивали дружбу и отношения", — отметил Уиткофф.

Хотя детали переговоров и договоренностей остаются засекреченными, эта поездка стала важным моментом в изменении динамики отношений между администрацией Трампа и Кремлем, отмечает Sky News.

Говоря об успешном возвращении Фогеля в США, Уиткофф объяснил: "Во-первых, я имел поддержку президента Трампа, а это действительно важно. Во-вторых, у нас хорошие отношения с саудитами... Они заверили, что это реально. Поэтому для меня поездка стала оправданной. И она была замечательной. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривая, развивая дружбу, отношения, и это привело к тому, что Марк (Фогель — ред.) сел на самолет".

Именно после визита Виткоффа в Москву были согласованы переговоры между США и Россией в столице Саудовской Аравии.

В интервью Sky News в кулуарах инвестиционной конференции спецпредставитель США также прокомментировал заявления Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".

"Я думаю, что согласен с президентом Трампом. У него острое понимание того, что нужно сделать для достижения длительного мира между Россией и Украиной. Я следую за ним и верю в его видение", — цитирует Sky News слова Уиткоффа.

Напомним, 20 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что"с Россией все идет очень хорошо". Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести президентские выборы.

После заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского, европейские лидеры высказались в защиту украинского президента. Фокус собрал главные реакции.