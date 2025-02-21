"Я провів багато часу з Путіним": спецпредставник Трампа "розвивав дружбу" з президентом РФ

Стів Віткофф заявив, що під час останнього візиту до Москви, метою якої було звільнення американського вчителя Марка Фогеля, зумів зав’язати дружбу з російським президентом.

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Стів Віткофф, головний дипломатичний посередник Дональда Трампа, сказав, що йому вдалося потоваришувати з президентом Росії Володимиром Путіним. Таку заяву він зробив під час інвестиційного форуму в Маямі, який організовувала Саудівська Аравія, повідомляє телеканал Sky News.

Віткофф, який після виборів у США був призначений спецпредставником Трампа на Близькому Сході, наразі бере участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Він розповів про свою нещодавню поїздку до Москви, метою якої було звільнення американського громадянина Марка Фогеля.

"Я провів багато часу з Путіним. Ми говорили, розвивали дружбу та відносини", — зазначив Віткофф.

Хоча деталі переговорів і домовленостей залишаються засекреченими, ця поїздка стала важливим моментом у зміні динаміки відносин між адміністрацією Трампа та Кремлем, зазначає Sky News.

Говорячи про успішне повернення Фогеля до США, Віткофф пояснив: "По-перше, я мав підтримку президента Трампа, а це дійсно важливо. По-друге, у нас хороші відносини із саудитами… Вони запевнили, що це реально. Тож для мене поїздка стала виправданою. І вона була чудовою. Я провів багато часу з президентом Путіним, розмовляючи, розвиваючи дружбу, відносини, і це призвело до того, що Марк (Фогель — ред.) сів на літак".

Саме після візиту Віткоффа до Москви було узгоджено переговори між США та Росією в столиці Саудівської Аравії.

В інтерв'ю Sky News в кулуарах інвестиційної конференції спецпредставник США також прокоментував заяви Трампа, який назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором".

"Я думаю, що згоден із президентом Трампом. У нього гостре розуміння того, що потрібно зробити для досягнення тривалого миру між Росією та Україною. Я слідую за ним і вірю в його бачення", — цитує Sky News слова Віткоффа.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що "з Росією все йде дуже добре". Він порадив президенту України Володимиру Зеленському провести президентські вибори.

Після заяв президента США Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського, європейські лідери висловилися на захист українського президента. Фокус зібрав головні реакції.