Породив десятки нових вірусів: за 613 днів COVID-19 мутував у тілі чоловіка 50 разів

Чоловік, який побив усі рекорди тривалої хвороби COVID-19, помер минулого року. Однак наукові дані, отримані під час спостереження за ним, можуть врятувати мільйони життів.

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Житель Нідерландів зазнав найдовшого задокументованого випадку зараження вірусом COVID-19, протримавшись в організмі 613 днів до його смерті восени 2023 року. На початку 2022 року в нього було діагностовано варіант Omicron. Його стан ускладнювався наявним захворюванням крові, яке порушило його імунну відповідь, через що організм не міг виробляти достатню кількість білих кров'яних тілець та антитіл, попри кілька вакцинацій, а вірус почувався в ньому як дім, пише New York Post.

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За час хвороби чоловіка вірус мутував у його організмі майже 50 разів, що призвело до появи сильно зміненого варіанту, фактично перетворивши тіло чоловіка на плацдарм розвитку біологічної зброї. Це явище підкреслює можливість унікальної та небезпечної еволюції вірусу в організмі людей з ослабленим імунітетом. Дослідниця Магда Вергуве, студентка медичного факультету Амстердамського університету, наголошує, що подібні затяжні інфекції найчастіше виникають у пацієнтів з ослабленою імунною системою з тієї чи іншої причини, що підкреслює важливість геномного спостереження для відстеження та потенційного стримування нових вірусних мутацій у їхніх тілах.

На щастя, незважаючи на важку мутацію, не було жодних ознак того, що цей новий варіант поширився на інших людей. Отримані результати були детально описані Вергуве й обговорюватимуться на майбутньому Всесвітньому конгресі ESCMID у Барселоні.

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Цей випадок не тільки перевершив попередній рекорд у 505 днів, встановлений британським пацієнтом, а й доповнив дані, що зростають, про "затяжний COVID", коли симптоми значно перевищують початкову фазу інфекції. Дослідження показують, що тривалі симптоми COVID були більш поширені серед інфікованих до широкого поширення варіанту Omicron. Цей незвичайний випадок слугує критичним нагадуванням про довгостроковий вплив COVID-19 на пацієнтів із хронічними захворюваннями та про постійні проблеми, пов'язані з розумінням і пом'якшенням наслідків еволюції вірусу. Хоча період пандемії вже минув, з огляду на все, цей вірус ще довго нагадуватиме про себе в усіх куточках планети.

Раніше Фокус писав про новий штам коронавірусу під назвою Пірола і його небезпеки. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Також Фокус писав про варіант "верблюжого" коронавірусу, яким загадковим чином заразився чоловік. Смертельний вірус БВРС знову проявив себе в ОАЕ, викликавши подив експертів у галузі охорони здоров'я.

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