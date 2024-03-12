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Технології та наука

Уб'є десятки мільйонів людей: що таке хвороба Х і чому до неї готується весь світ

коронавірус, захворювання
Фото: Pixabay | у мережі з'явилися кілька диких теорій про те, що "еліти намагаються підготуватися до наступної пандемії"

Всесвітня організація охорони здоров'я дедалі частіше порушує тему загадкової хвороби, яка буде набагато заразнішою та смертельнішою, ніж був COVID-19. Лікарі закликають світ готуватися до важких часів.

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Хвороба X звучить як щось прямо з науково-фантастичного роману, але насправді це термін, який експерти в галузі охорони здоров'я та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) використовують для позначення загадкового захворювання, що може спричинити серйозну кризу в галузі охорони здоров'я в усьому світі, причому рівень смертності від неї може стати гіршим, ніж від COVID-19. І хоча нам майже нічого про неї невідомо, є певні моменти, що входять до цього терміна, розібравши які ми зможемо краще розуміти, до зіткнення з чим нас готують, пише IFLScience.

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Ще 2018 року ВООЗ уперше заговорила про хворобу Х, але вона справді стала реальністю, коли з'явився COVID-19, доводячи, що ми маємо бути напоготові щодо невідомих і раптових загроз. У деяких дослідженнях учені навіть припустили, що COVID-19 був свого роду найпершою хворобою X, тому що це був новий і незрозумілий вірус, який стрімко вражає людей.

Чим насправді чим може бути хвороба X, можна тільки здогадуватися. ВООЗ слідкує за безліччю неприємних хвороб, які можуть вилитися у великі проблеми для людства, як-от Ебола та Зіка, але хвороба Х — це таємнича загроза, яка ще не проявлялася на наших радарах.

Це все одно що знати, що в темряві щось є, але не знати, що саме. Це моторошне відчуття невідомості і небезпеки, що виходить від неї, може серйозно позначитися на нашому самопочутті, але це необхідний феномен, тому що, зіткнувшись з нею і будучи в постійній готовності, людство матиме більше шансів впоратися з непередбаченою загрозою. Вчені вважають, що вже існують віруси, які можуть у будь-який момент перетворитися на хворобу X, якщо вони правильно мутують і перейдуть на людей. Вони навіть склали докладний список пріоритетних для спостереження і вивчення хвороб, щоб бути готовими до будь-яких їхніх спалахів.

Нещодавно до хвороби Х було привернуто підвищену увагу після дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Після цього в мережі з'явилися кілька диких теорій про те, що "еліти намагаються підготуватися до наступної пандемії, яка, найімовірніше, вже не за горами". Насправді подібні заяви були далекими від істини і маніпулювали сказаним на форумі. Основною метою дискусії було нагадати людству, що йому варто постійно бути напоготові та готуватися до контролю над надзвичайною обстановкою, за якої станеться масовий спалах захворювання, а також до швидкого усунення його наслідків. По суті, світу просто нагадали, що не варто забувати уроки, засвоєні після пандемії COVID-19, і нехтувати ними.

Доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, представник ВООЗ, також заявив, що мета організації полягає зовсім не в тому, щоб лякати людей, а в тому, щоб зробити їх поінформованими і готовими до того, що станеться в майбутньому. Тому що, давайте подивимося правді в очі, історія сповнена хвороб, які раптово з'являлися і кардинально міняли життя людства, від стародавніх хвороб, на кшталт Чорної смерті, до недавніх пандемій.

лікар, газета Fullscreen
Пандемія COVID-19 уже стала важливим уроком для людства, змінивши наше розуміння глобальних загроз здоров'ю
Фото: pexels.com

То чи варто нам хвилюватися? Трохи, звісно. Але панікувати, будувати сховища і запасатися припасами для судного дня, найімовірніше, не потрібно. Пандемії були частиною історії людства впродовж багатьох століть, а наш сучасний суперзв'язаний та урбанізований світ тільки збільшує шанси на те, що ще одна хвороба трапиться. Але водночас є й позитивний момент: ми дедалі краще готуємося до таких ситуацій, виносимо уроки з минулих спалахів, таких як COVID-19, щоб ефективніше справлятися з майбутніми загрозами, а сучасні технології дають нам змогу краще та швидше оговтуватися від них.

Пандемія COVID-19 уже стала важливим уроком для людства, змінивши наше розуміння глобальних загроз здоров'ю та нашу колективну здатність реагувати на них. З цієї кризи ми винесли безцінні уроки як у глобальному масштабі, так і на індивідуальному рівні, що підкреслили важливість готовності, стійкості та співпраці. Серед усього, що винесло людство після останньої пандемії, особливо чітко можна виокремити такі пункти:

  • Глобальна координація та співпраця. Посилене міжнародне співробітництво та обмін інформацією мають вирішальне значення для раннього виявлення спалахів і реагування на них.
  • Інвестиції в інфраструктуру охорони здоров'я. Зміцнення систем охорони здоров'я, включно з лікарнями та закладами громадської охорони здоров'я, забезпечує готовність і стійкість держав до будь-яких викликів, пов'язаних зі спалахами хвороб.
  • Швидка розробка та поширення вакцин. Оптимізація процесів дослідження, затвердження та поширення вакцин допоможе врятувати мільйони життів і допомагає набагато ефективніше боротися з пандеміями.
  • Інформування та просвітництво населення. Інформування населення про профілактичні заходи, як-от дотримання правил гігієни та важливість вакцинації, необхідне для боротьби з поширенням захворювань.
  • Особиста відповідальність. Індивідуальні дії, як-от носіння масок, соціальне дистанціювання та вакцинація, відіграють важливу роль у запобіганні поширенню хвороб і нагадують нам, що не тільки уряд, а й суспільство загалом є важливим елементом боротьби з хворобами, що настають, у важкі часи.
  • Гнучкий графік і вільний вибір місця роботи. Використання варіантів віддаленої роботи та навчання може знизити рівень передачі інфекції на робочих місцях і в школах під час пікових спалахів.
  • Підтримка психічного здоров'я. Визнання та усунення наслідків пандемій для психічного здоров'я життєво важливе для загального добробуту суспільства, адже після її завершення нам у будь-якому разі ще певний час доведеться стикатися з її повсюдними наслідками.

Хвороба X — це не загадковий прибулець із космосу, не небезпечний зомбі-вірус, розроблений військовими, і не варіант сибірської виразки, розроблений у секретних лабораторіях, як це часто показують на великих екранах. Це насамперед нагадування про те, що світ мікробів і вірусів сповнений сюрпризів, а також заклик до дії, щоб ми були готові до будь-яких несподіванок, які піднесе нам природа, та ефективно справлялися з ними, в нескінченних перегонах людства і хвороб — перегонах на виживання нашого виду.

Раніше Фокус писав про стародавній вірус, що прокинувся в нашому організмі і викликає рак мозку. Сплячий мільйони років вірус прокинувся всередині нашого мозку, стимулюючи зростання агресивних пухлин, але згідно з новим дослідженням, у нас є надія на ліки.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.