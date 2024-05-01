Не повезло: полицейские продали дважды угнанное авто женщины на аукционе (фото)

Саманта Маккрей долгое время не знала о судьбе своей машины и пользовалась услугами такси. Сотрудники полиции допустили ошибку и сообщили ей о находке по старому адресу.

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Саманта Маккрей из США, у которой дважды за несколько месяцев угнали машину, говорит, что снова почувствовала себя жертвой после того, как узнала, что полиция продала ее автомобиль на аукционе. Об этом пишет WREG Memphis.

Женщина рассказала, что серый Nissan Maxima 2010 года выпуска был похищен у ее дома (Мемфис, штат Теннесси) осенью прошлого года, но был возвращен после того, как кто-то продал его в Facebook Marketplace. Второй раз машину похитили в январе со стоянки. На прошлой неделе американка позвонила детективам, чтобы узнать последние новости по своему делу, и ей сказали, что ее авто находится на городской штрафной стоянке с февраля.

По словам Маккрей, полицейские сказали ей, что отправили ей уведомление о транспортном средстве, но оно было отправлено по старому адресу пострадавшей. Сотрудники полиции сообщили, что будут разбираться в этом вопросе.

"Моя челюсть отвисла. Я спросила: февраль? Я позвонила на стоянку, чтобы узнать, в каком состоянии моя машина, и когда я назвала свой VIN, женщина ответила, что машина была продана на прошлой неделе", — рассказала американка.

Полиция нашла авто, но сообщила об этом по старому адрессу Фото: WREG Машина прибыла на стоянку частично разобрана Фото: WREG

Издание отмечает, что когда машина женщины прибыла на штрафстоянку, то была частично разобрана. По словам пострадавшей, она могла бы восстановить свой автомобиль, если бы у нее была такая возможность. Потеряв машину, она лишилась единственного средства передвижения.

"Я ловила такси. Меня подвозили друзья. Это было хлопотно, а моя машина у них с февраля?" — добавила Саманта.

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