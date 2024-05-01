Не пощастило: поліцейські продали двічі викрадене авто жінки на аукціоні (фото)

Саманта Маккрей довгий час не знала про долю своєї машини й користувалася послугами таксі. Співробітники поліції припустилися помилки і повідомили їй про знахідку за старою адресою.

Related video

Саманта Маккрей зі США, у якої двічі за кілька місяців викрали машину, каже, що знову відчула себе жертвою після того, як дізналася, що поліція продала її автомобіль на аукціоні. Про це пише WREG Memphis.

Жінка розповіла, що сірий Nissan Maxima 2010 року випуску був викрадений біля її будинку (Мемфіс, штат Теннессі) восени минулого року, але був повернутий після того, як хтось продав його у Facebook Marketplace. Вдруге машину викрали в січні зі стоянки. Минулого тижня американка зателефонувала детективам, щоб дізнатися останні новини у своїй справі, і їй сказали, що її авто перебуває на міській штрафній стоянці з лютого.

За словами Маккрей, поліцейські сказали їй, що надіслали їй повідомлення про транспортний засіб, але його було надіслано за старою адресою постраждалої. Співробітники поліції повідомили, що розбиратимуться в цьому питанні.

"Моя щелепа відвисла. Я запитала: лютий? Я зателефонувала на стоянку, щоб дізнатися, в якому стані моя машина, і коли я назвала свій VIN, жінка відповіла, що машина була продана минулого тижня", — розповіла американка.

Поліція знайшла авто, але повідомила про це за старою адресою Фото: WREG Машина прибула на стоянку частково розібрана Фото: WREG

Видання зазначає, що коли машина жінки прибула на штрафмайданчик, то була частково розібрана. За словами постраждалої, вона могла б відновити свій автомобіль, якби у неї була така можливість. Втративши машину, вона втратила єдиний засіб пересування.

"Я ловила таксі. Мене підвозили друзі. Це було клопітно, а моя машина в них із лютого?" — додала Саманта.

Раніше Фокус повідомляв, що частина літака впала просто перед будинком адвоката, який судиться з Boeing. На борту рейсу Delta перебувало 183 пасажири. Екіпаж оголосив про надзвичайну ситуацію і лайнер повернувся в аеропорт, але вже без однієї важливої деталі.

Також стало відомо, що потяг опинився в епіцентрі руйнівного торнадо. Смерч отримав оцінку EF-3 за шкалою Фудзіти. Він з легкістю може зривати дахи і руйнувати стіни добре побудованих будинків, перекидати поїзди, зносити легкі будинки, а також виривати дерева з корінням.