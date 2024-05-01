"Тримайтеся": поїзд опинився в епіцентрі руйнівного торнадо (фото, відео)

Смерч отримав оцінку EF-3 за шкалою Фудзіти. Він з легкістю може зривати дахи й руйнувати стіни добре побудованих будинків, перекидати поїзди, зносити легкі будинки, а також виривати дерева з корінням.

Related video

26 квітня машиніст поїзда та його помічник опинилися на шляху прямого зіткнення з торнадо в штаті Небраска (США). Один із них зняв на телефон момент, коли смерч наблизився до залізничних колій. Ролик показав телеканал Fox Weather.

Спалахи сильної негоди у вихідні, спричинила понад 100 смерчів на рівнинах і Середньому Заході. Національна метеорологічна служба в Омасі оголосила рідкісну надзвичайну ситуацію, пов'язану з торнадо, яке отримало оцінку EF-3 за шкалою Фудзіти. Такі смерчі з легкістю можуть зривати дахи та руйнувати стіни добре збудованих будинків, перекидати поїзди, зносити легкі будинки, виривати дерева з корінням, підіймати автомобілі в повітря, викривляти легке покриття з дороги.

У відео, знятому 26 квітня, видно, як машиніст та інженер спостерігають за тим, як торнадо продовжує наближатися до залізничних колій, де вони зупинилися, очікуючи сигналу. Попри потужний смерч, що мчить до них, пара продовжувала відносно спокійно обговорювати його розміри та наближення.

Чоловік висунув свій телефон за межі вагона і записав звук торнадо. Тільки коли у вікна посипалися уламки, інженер і машиніст занепокоїлися про свою безпеку.

"Це щойно знесло ту будівлю!", "Може, нам відійти від вікон?", "Гаразд, ховаємося", "Він летить просто над нами. Тримайтеся. Тримайтеся!", — чути голоси за кадром.

Торнадо наближається до поїзда Фото: FOX News

Протягом приблизно 30 секунд торнадо проноситься над коліями, і в поїзд неодноразово потрапляють уламки. На відео видно, як машиніст тримається за ручку всередині. На відео після торнадо видно тріщини на вікнах із подвійним склом.

Після того як смерч пронісся над районом, інженер вголос поцікавився, чи будуть у них збиті вагони через негоду.

За словами машиніста, який записав відео, торнадо перекинув 31 вагон. Він та інженер не постраждали. Пізніше фахівці NWS виявили пошкодження, що відповідають торнадо EF-3, а швидкість вітру сягала 158 миль на годину (254 км). Залізнична компанія BNSF Railway повідомила, що ніхто не постраждав.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер упав з 30-метрової висоти і дивом вижив. Ентоні Велла показав момент падіння і процес свого лікування. Аварія сталася через те, що під час перевірки він пропустив невеликий вузол.

Також стало відомо, що в місті, яке "горіло десятиліттями", досі живе 5 людей. Історія міста послужила джерелом натхнення для франшизи Silent Hill, адже більшість будівель зникла, а дим продовжує "гуляти" зруйнованими вулицями.