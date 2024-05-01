"Держитесь": поезд оказался в эпицентре разрушительного торнадо (фото, видео)

Смерч получил оценку EF-3 по шкале Фудзиты. Он с легкостью может срывать крыши и разрушать стены хорошо построенных домов, опрокидывать поезда, сносить легкие дома, а также вырывать деревья с корнем.

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26 апреля машинист поезда и его помощник оказались на пути прямого столкновения с торнадо в штате Небраска (США). Один из них снял на телефон момент, когда смерч приблизился к железнодорожным путям. Ролик показал телеканал Fox Weather.

Вспышки сильной непогоды в выходные, вызвала более 100 смерчей на равнинах и Среднем Западе. Национальная метеорологическая служба в Омахе объявил редкую чрезвычайную ситуацию, связанную с торнадо, которое получило оценку EF-3 по шкале Фудзиты. Такие смерчи с легкостью могут срывать крыши и разрушать стены хорошо построенных домов, опрокидывать поезда, сносить легкие дома, вырывать деревья с корнем, поднимать автомобили в воздух, искривлять легкое покрытие с дороги.

В видео, снятом 26 апреля, видно, как машинист и инженер наблюдают за тем, как торнадо продолжает приближаться к железнодорожным путям, где они остановились в ожидании сигнала. Несмотря на мощный смерч несущийся к ним, пара продолжала относительно спокойно обсуждать его размеры и приближение.

Мужчина высунул свой телефон за пределы вагона и записал звук торнадо. Только когда в окна посыпались обломки, инженер и машинист забеспокоились о своей безопасности.

"Это только что снесло то здание!", "Может, нам отойти от окон?", "Хорошо, укрываемся", "Он летит прямо над нами. Держитесь. Держитесь!", — слышно голоса за кадром.

Торнадо приближается к поезду Фото: FOX News

В течение примерно 30 секунд торнадо проносится над путями, и в поезд неоднократно попадают обломки. На видео видно, как машинист держится за ручку внутри. На видео после торнадо видны трещины на окнах с двойными стеклами.

После того как смерч пронесся над районом, инженер вслух поинтересовался, будут ли у них сбиты вагоны из-за непогоды.

По словам машиниста, записавшего видео, торнадо опрокинул 31 вагон. Он и инженер не пострадали. Позднее специалисты NWS обнаружили повреждения, соответствующие торнадо EF-3, а скорость ветра достигала 158 миль в час (254 км). Железнодорожная компания BNSF Railway сообщила, что никто не пострадал.

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