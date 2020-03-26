Американцам раздадут по $1200. Сенат принял антикризисный план на $2 трлн

Также в США огранизуют большую кредитную программу для бизнеса

Сенат США единогласно проголосовал за предоставление $2 трлн фискальной помощи местному бизнесу и гражданам.

Об этом пишет NYT.

Уже в пятницу законопроект должен в ускоренном режиме пройти Палату представителей, а после – получить подпись президента Дональда Трампа.

Согласно проекту закона, граждане США с годовым доходом до $75 тыс. получат по $1200, плюс по $500 на каждого ребенка.

Тем, кто лишился работы, будут 13 недель выплачивать пособие. К тому же, такое пособие увеличат на $600 четыре месяца и впервые расширят его на фрилансеров.

$367 млрд отдадут на займ малому бизнесу, а на еще $500 млрд организуют государственную кредитную программу для компаний, которые пострадали от кризиса.

На нужды врачей, борющихся с пандемей выделят $100 млрд.

Стоит отметить, что за США попали в "топ-3" стран по количеству инфицированных коронавирусом.

Также Америка пополнила ряды тех стран, в которых зафиксировано свыше тысячи летальных исходов (1 032 случаев в целом и 247 – за прошедшие сутки).

Как ранее сообщал Фокус:

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что организация запускает глобальный план по гуманитарному реагированию на $2 млрд, чтобы спонсировать борьбу с COVID-19 в беднейших странах мира.