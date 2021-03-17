Колишня "Слуга народу" Скороход нібито повторно захворіла коронавірусом

Уперше Анна Скороход захворіла наприкінці березня минулого року.

Народний депутат Анна Скороход (група "За майбутнє") вдруге захворіла COVID-19. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

Підтверджень цієї інформації немає, але на сайті Верховної Ради у результатах реєстрації депутатів 17 березня вказано, що Скороход відсутня.

Не виключено, що саме про неї сьогодні говорив депутат Нестор Шуфрич. Він наполягав на необхідності самоізоляції для депутатів, оскільки вчора захворіла депутатка перебувала у сесійній залі.

Нагадаємо, 28 березня 2020 року Скороход повідомила, що у неї виявили коронавірус.

7 квітня депутата та її дитину, у якої також підтвердили захворювання, госпіталізували.

У листопаді минулого року народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції "Слуга народу".