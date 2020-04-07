Младенец депутата Анны Скороход попал в больницу с коронавирусом
2020-04-07 21:08:00
Кроме того, у Скороход вернулись симптомы Covid-19
У младенца депутата Верховной Рады Анны Скороход, у которой ранее подтвердили коронавирус, также нашли COVID-19.
Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"11 день карантина – чувствую себя хорошо. 12 повторный тест положительный, хотя чувствую себя нормально, но положительный не только у меня, но и у Малыша...у него самочувствие плохое, едим по скорой в инфекционное отделение", – сообщила она.
По ее словам, после того, как ей на несколько дней стало лучше, на 15 день симптомы опять вернулись, температура поднялась до 38, вернулась слабость и головная боль.
Нардеп считает, что она могла заразиться повторно.
"Итог: С субботнего вечера нахожусь с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков. Самое страшное, когда болеют дети. Берегите себя, а их еще больше!", – рассказала Скороход.
В комментарии ТСН она сообщила, что состояние ребенка стабильно.
"COVID-19 подтвержден у нас обоих. Сегодня сдали дополнительные анализы ", – рассказала депутат.
По ее словам, у нее снова поднялась температура. "Продолжает подниматься. Все повторяется, как было с самого начала: ломота в теле, слабость.
"Я слышала, что были рецедивы, что это возможно. Болезнь у меня прошла спокойно и бесследно. Лечимся, колят антибиотики", – сказала она.
Отметим, Скороход родила родила мальчика 17 февраля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 марта народный депутат Анна Скороход (исключена из "Слуги народа", сейчас — внефракционная) заявила, что у нее обнаружили коронавирус.
- Заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко не исключает увеличения количества заразившихся коронавирусом депутатов Рады после внеочередного пленарного заседания 30 марта.