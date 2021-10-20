"Чекай, коли ворог пропливе повз тебе", — Третьякова про смерть Полякова (відео)

Парламентарійка заперечує, що вона ненавидить людей, і вважає, що кожна людина може проявляти свої емоції в особистих чатах.

Нардепка від "Слуги народу" і глава комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова не вважає свої коментарі на адресу покійного Антона Полякова неетичними. Про це парламентарійка розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради.

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За її словами, вона не раділа раптовій смерті нардепа від групи "За Майбутнє" Антона Полякова.

Більш того, депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова не вважає свою заяву на адресу покійного колеги неетичною.

"Мені дорікають, що я ненавиджу людей, але це не так. Чому ви вважаєте, що я раділа (смерті депутата Полякова — ред.)? Ні, я не раділа. Ви Лао-цзи (давньокитайський філософ — ред.) читали? Там написано: "Не займайся помстою, а чекай, коли ворог (пропливе повз тебе — ред.)". Я нікому не бажаю смерті", — пояснила парламентарійка.

Галина Третьякова згодна з тим, що своїми висловлюваннями на адресу Антона Полякова підставила президентську фракцію "Слуга народу" і поскаржилася, що листування із закритого партійного чату спливло в ЗМІ та соцмережах.

"Я писала в закритому чаті, а це вже інша справа, яким чином видобуваються, йдуть в суспільство докази, тому що в особистому спілкуванні кожен із нас може проявляти якісь почуття, ви, я, хто завгодно", — продовжила глава профільного комітету в спілкуванні із журналістами.

Депутатка від "Слуги народу" готова і далі перебувати на посаді керівника комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, якщо так вважає керівництво президентської фракції. У разі відставки Галина Третьякова пообіцяла продовжувати свою роботу в стінах парламенту і вносити нові законопроєкти.

Відео — з 01:26.

[ + – ] Галина Третьякова про смерть Антона Полякова

Зазначимо, що нардеп від "За Майбутнє" Антон Поляков помер уночі 8 жовтня. Парламентарію раптово стало погано в салоні таксі, яке силовики зупинили за порушення правил дорожнього руху. Медики, які прибули на місце НП, констатували смерть Антона Полякова.

Нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова оскандалилася, коментуючи смерть Антона Полякова. Депутатка в партійному чаті написала "мінус один ворог". Після скандалу в ЗМІ Галина Третьякова заявила, що не буде вибачатися за слова про покійного Антона Полякова і додала, що "плакатиме тільки за Слугами народу".

Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко запевняв, що Галина Третьякова не коментувала смерть Антона Полякова в партійному чаті. Також Тищенко нагадував, що глава профільного комітету не визнала безпосередньо своє авторство гучного повідомлення "мінус один ворог".

Після скандалу з Галиною Третьяковою, яка різко коментувала смерть Антона Полякова, у Верховній Раді запропонували ввести обов'язковий огляд у психіатра для депутатів і кандидатів у нардепи.

Керівництво "Слуги народу" після скандалу в ЗМІ відсторонило Галину Третьякову на п'ять днів від засідань Ради. Голови фракцій, крім президентської, також підписали звернення з вимогою зняти Галину Третьякову з посади голови Комітету з питань соцполітики.