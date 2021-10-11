"Я не впевнений, що Галя це писала", — Тищенко про скандальне висловлювання Третьякової в чаті "слуг" (відео)

Парламентарій нагадав, що його колега не визнала безпосередньо своє авторство гучного повідомлення.

Заступник голови фракції "Слуга народу" і нардеп Микола Тищенко сумнівається в тому, що його колега і голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова писала скандальне повідомлення про померлого нардепа Антона Полякова. Відео з промовою Тищенка опублікували VESTI.

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"Я не впевнений, що Галя Третьякова це взагалі писала. Ось я вам кажу це як заступник голови фракції. Я не впевнений, що саме вона це писала. Риторика в парламенті була іншою. Вона взагалі говорить, що "будь-хто має право на висловлювання, за Конституцією України". Але вона не визнала, що це вона писала", — розповів нардеп.

Також Тищенко попросив конкретні факти від журналіста, коли той нагадав йому промову Третьякової в Раді про свободу слова, коли їй довелося виправдовуватися за скандальне повідомлення.

Як Третьякова оскандалилася повідомленням про смерть Полякова

У чаті партії "Слуга народу" після смерті нардепа Антона Полякова з'явилося повідомлення від Галини Третьякової, де вона написала "мінус один ворог і це добре". Парламентарія розкритикували за ці слова політики і прості українці в соціальних мережах.

Однак, резонанс у ЗМІ не вплинув на Третьякову, вона не стала просити вибачення за сказане і попросила "не волати до її гуманітарної сутності". Плакати політикиня пообіцяла в чаті фракції "тільки за "слугами народу".

Депутати групи "За майбутнє", у якій перебував Поляков, звернулися до "Слуги народу" через поведінку Третьякової і назвали її висловлювання неприпустимими. У залі парламенту почали скандувати "Ганьба", після чого винуватиця скандалу знову відповіла на звинувачення в такий спосіб:

"У мене два зауваження. По-перше, звідки "За майбутнє" знає, що пишуть у чаті "Слуга народу". А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині Конституцією, вважають, що вони можуть комусь закривати якимись хустками рот, то мені здається, що сором ㅡ це вам", ㅡ сказала вона.

Пізніше Третьякову відсторонили на п'ять днів від участі в пленарних засіданнях через слова про смерть Полякова, про що заявив голова фракції СН Давид Арахамія. Тоді нардеп від групи "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що всі голови фракцій і груп, за винятком "Слуги народу", підписали звернення щодо відкликання Третьякової з посади керівника Комітету з питань соцполітики.