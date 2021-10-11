"Я не уверен, что Галя это писала", - Тищенко о скандальном высказывании Третьяковой в чате "слуг" (видео)

Парламентарий напомнил, что его коллега не признала напрямую свое авторство нашумевшего сообщения.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" и нардеп Николай Тищенко сомневается в том, что его коллега и глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова писала скандальное сообщение об умершем нардепе Антоне Полякове. Видео с речью Тищенко опубликовали VESTI.

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"Я не уверен, что Галя Третьякова это вообще писала. Вот я вам говорю это как замглавы фракции. Я не уверен, что именно она это писала. Риторика в парламенте была другой. Она вообще говорит, что "любой имеет право на высказывание, по Конституции Украины". Но она не признала, что это она писала", – рассказал нардеп.

Также Тищенко попросил конкретные факты от журналиста, когда тот напомнил ему о речи Третьяковой в Раде про свободу слова, когда ей пришлось оправдываться за скандальное сообщение.

Как Третьякова оскандалилась сообщением о смерти Полякова

В чате партии "Слуга народа" после смерти нардепа Антона Полякова появилось сообщение от Галины Третьяковой, где она написала "минус один враг и это хорошо". Парламентария раскритиковали за эти слова политики и простые украинцы в социальных сетях.

Однако резонанс в СМИ не повлиял на Третьякову, она не стала извиняться за сказанное и попросила "не взывать к ее гуманитарной сущности". Плакать политик пообещала в чате фракции "только за "слугами народа".

Депутаты группы "За будущее", в которой состоял Поляков, обратились к "Слуге народа" из-за поведения Третьяковой и назвали ее высказывания недопустимыми. В зале парламента начали скандировать "Ганьба", после чего виновница скандала снова ответила на обвинения следующим образом:

"У меня два замечания. Во-первых, откуда "За будущее" знает, что пишут в чате "Слуга народа". А во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку Конституцией, считают, что они могут кому-то закрывать какими-то платками рот, то мне кажется, что стыд ㅡ это вам", ㅡ сказала она.

Позже Третьякову отстранили на пять дней от участия в пленарных заседаниях из-за слов о смерти Полякова, о чем заявил глава фракции СН Давид Арахамия. Тогда нардеп от группы "За будущее" Тарас Батенко сообщил, что все главы фракций и групп, за исключением "Слуг народа", подписали обращение касательно отзыва Третьяковой с должности руководителя Комитета по вопросам соцполитики.