У Раді пропонують ввести обов'язковий огляд у психіатра через Третьякову: кого це зачепить

У групі "За майбутнє" розраховують на відсторонення Третьякової з посади голови парламентського комітету.

У парламенті зареєструють законопроєкт, згідно з яким кандидати на виборні посади від держави, зокрема народні депутати, будуть зобов'язані пройти огляд у психіатра. Ініціатором стала депутатська група "За майбутнє", повідомив її співкерівник Тарас Батенко, пише "Гордон".

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Приводом для створення ініціативи стали висловлювання глави комітету з питань соцполітики, нардепки "Слуги народу" Галини Третьякової на адресу померлого члена групи "За майбутнє" Антона Полякова.

"Із сумом мусимо констатувати, що в цій сесійній залі посіяна атмосфера ненависті з боку деяких представників монобільшості, йдеться про главу комітету з питань соцполітики", — заявив Батенко, коментуючи законопроєкт.

У зв'язку з цим він наголосив на необхідності "невідкладно передбачити зобов'язання всіх кандидатів на виборні посади... проходити психіатричний аналіз, психогляд".

Представник групи "За майбутнє" також висловив надію, що фракція "Слуга народу" зробить висновки, і "людина, яка сіє людиноненависницькі висновки у своїй роботі", буде відсторонена не тільки тимчасово від парламентських засідань, а й від керівництва комітетом.

Також, за словами Батенка, колеги Антона Полякова та його близькі чують багато інсинуацій на тему його загибелі, проте правоохоронці поки так і не дали чіткої відповіді щодо всіх обставин трагедії. У зв'язку з цим нардеп закликав МВС, прокуратуру й інші правоохоронні органи провести швидке неупереджене розслідування.

Деталі останнього скандалу з Третьяковою:

Нардепка від "Слуги народу" і глава комітету з питань соцполітики і захисту ветеранів Галина Третьякова після смерті члена групи "За майбутнє" Антона Полякова відправила в чат політсили скандальне повідомлення, де було написано "мінус один ворог". Це викликало хвилю обурень серед її колег-депутатів і простих українців у соцмережі. Особливо невдоволення висловлювали члени групи "За майбутнє", колеги померлого.

Третьякова не стала вибачатися за написане, заявила в парламенті про свободу слова для кожного, передбачену Конституцією. Тоді глава парламентського комітету з питань соцполітики додала, що "плакатиме тільки за "слугами народу".

Резонанс у ЗМІ та хвиля обурення в суспільстві все ж призвели до того, що Галину Третьякову відсторонили на кілька днів від засідань Ради. Глава фракції "Слуга нарду" Давид Арахамія тоді заявив, що це було рішення її колег — подати до регламентного комітету прохання про тимчасове відсторонення.

Також, глави всіх фракцій, окрім "Слуги народу", підписалися за відкликання Третьякової з посади голови комітету ВР із питань соціальної політики, однак вона продовжує працювати на зазначеній посаді.