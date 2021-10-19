В Раде предлагают ввести обязательный осмотр у психиатра из-за Третьяковой: кого это заденет

В группе "За будущее" рассчитывают на отстранение Третьяковой от должности главы парламентского комитета.

В парламенте зарегистрируют законопроект, согласно которому кандидаты на выборные должности от государства, в том числе народные депутаты, будут обязаны пройти осмотр у психиатра. Инициатором стала депутатская группа "За будущее", сообщил ее соруководитель Тарас Батенко, пишет "Гордон".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Поводом для создания инициативы стали высказывания главы комитета по вопросам соцполитики, нардепа "Слуги народа" Галины Третьяковой в адрес умершего члена группы "За будущее" Антона Полякова.

"С грустью должны констатировать, что в этом сессионном зале посеяна атмосфера ненависти со стороны некоторых представителей монобольшинства, речь идет о главе комитета по вопросам соцполитики", – заявил Батенко, комментируя законопроект.

В связи с этим он подчеркнул необходимость "неотложно предусмотреть обязательство всех кандидатов на выборные должности… проходить психиатрический анализ, психосмотр".

Представитель группы "За будущее" также выразил надежду, что фракция "Слуга народа" сделает выводы, и "человек, который сеет человеконенавистнические выводы в своей работе", будет отстранен не только временно от парламентских заседаний, но и от руководства комитетом.

Также, по словам Батенко, коллеги Антона Полякова и его близкие слышат много инсинуаций на тему его гибели, однако правоохранители пока так и не дали внятного ответа относительно всех обстоятельств трагедии. В связи с этим нардеп призвал МВД, прокуратуру и другие правоохранительные органы провести быстрое непредвзятое расследование.

Детали последнего скандала с Третьяковой:

Нардеп от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам соцполитики и защиты ветеранов Галина Третьякова после смерти члена группы "За будущее" Антона Полякова отправила в чат политсилы скандальное сообщение, где было написано "минус один враг". Это вызвало волну возмущений среди ее коллег-депутатов и простых украинцев в соцсети. Особенно недовольство высказывали члены группы "За будущее", коллеги умершего.

Третьякова не стала извиняться за написанное, заявила в парламенте о свободе слова для каждого, предусмотренной Конституцией. Тогда глава парламентского комитета по вопросам соцполитики добавила, что "будет плакать только за "слугами народа".

Резонанс в СМИ и волна негодований в обществе все же привели к тому, что Галину Третьякову отстранили на несколько дней от заседаний Рады. Глава фракции "Слуга нарда" Давид Арахамия тогда заявил, что это было решение ее коллег — подать в регламентный комитет просьбу о временном отстранении.

Также, главы всех фракций, кроме "Слуги народа", подписались за отзыв Третьяковой с должности главы комитета ВР по вопросам социальной политики, однако она продолжает работать на указанном посту.