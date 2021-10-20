"Жди, когда враг проплывет мимо тебя", — Третьякова о смерти Полякова (видео)

Парламентарий отрицает, что она ненавидит людей, и считает, что каждый человек может проявлять свои эмоции в личных чатах.

Нардеп от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова не считает свои комментарии в адрес покойного Антона Полякова неэтическими. Об этом парламентарий рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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По ее словам, она не радовалась внезапной смерти нардепа от группы "За Майбутнє" Антона Полякова.

Более того, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова не считает свое заявление в адрес покойного коллеги неэтическим.

"Меня упрекают, что я ненавижу людей, но это не так. Почему вы считаете, что я радовалась (смерти депутата Полякова — ред.)? Нет, я не радовалась.. Вы Лао-цзы (древнекитайский философ — ред.) читали? Там написано: "Не занимайся местью, а жди, когда враг (проплывет мимо тебя — ред.)". Я никому не желаю смерти", — пояснила парламентарий.

Галина Третьякова согласна с тем, что своими высказываниями в адрес Антона Полякова подставила президентскую фракцию "Слуга народа" и посетовала, что переписка из закрытого партийного чата всплыла в СМИ и соцсетях.

"Я писала в закрытом чате, а это уже другое дело, каким образом добываются, идут в общество доказательства, потому что в личном общении каждый из нас может проявлять какие-то чувства, вы, я, кто угодно", — продолжила глава профильного комитета в общении с журналистами.

Депутат от "Слуги народа" готова и дальше пребывать на должности руководителя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, если так считает руководство президентской фракции. В случае отставки Галина Третьякова пообещала продолжать свою работу в стенах парламента и вносить новые законопроекты.

Видео — с 01:26.

[ + – ] Галина Третьякова про смерть Антона Полякова

Отметим, что нардеп от "За Майбутнє" Антон Поляков умер ночью 8 октября. Парламентарию внезапно стало плохо в салоне такси, которое силовики остановили за нарушение ПДД. Медики, которые прибыли на место ЧП, констатировали смерть Антона Полякова.

Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова оскандалилась, комментируя смерть Антона Полякова. Депутат в партийном чате написала "минус один враг". После скандала в СМИ Галина Третьякова заявила, что не будет извиняться за слова о покойном Антоне Полякове и добавила, что "будет плакать только за Слугам народа".

Замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко уверял, что Галина Третьякова не комментировала смерть Антона Полякова в партийном чате. Также Тищенко напоминал, что глава профильного комитета не признала напрямую свое авторство нашумевшего сообщения "минус один враг".

После скандала с Галиной Третьяковой, которая резко комментировала смерть Антона Полякова, в Верховной Раде предложили ввести обязательный осмотр у психиатра для депутатов и кандидатов в нардепы.

Руководство "Слуги народа" после скандала в СМИ отстранило Галину Третьякову на пять дней от заседаний Рады. Главы фракций, кроме президентской, также подписали обращение с требованием снять Галину Третьякову с должности главы Комитета по вопросам соцполитики.