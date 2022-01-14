Депутатка Галина Третьякова має намір стати на військовий облік

"Слуга народу" може стати у нагоді у ЗСУ як інженер або службовець фінансової частини.

Депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова має намір стати на військовий облік, повідомляють Українські Новини.

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"Я ставатиму на облік, згідно із законодавством, як і всі громадяни України", — заявила депутатка. Народна обраниця повідомила, що має три спеціальності — інженер, фінансист і економіст.

Скільки отримуватиме Третьякова, якщо вирішить проходити службу в ЗСУ?

Зарплату військового фінансиста (або інженера) підрахувати складно, оскільки у військовослужбовців вона залежить від звання, вислуги років, посади та преміальних виплат. Минулого року міністр оборони Олексій Резніков озвучив середню зарплату військовослужбовця у сумі від 10 до 14 тисяч гривень, назвавши її "недостатньою". У разі, якщо депутатці не вистачатиме цих грошей, вона як військовослужбовець зможе вирушити до зони бойових дій на сході України. На передовий бійці одержують від 6,5 до 17 тисяч преміальних — залежно від лінії оборони.

У 2020 році місячна зарплата Галини Третьякової становила 42,5 тис. гривень. При цьому вона скаржилася, що їй цих грошей замало. Середньостатистичному ж українцю, на думку парламентаря, цілком вистачить заробітної плати в 5-5,5 тисячі гривень "на фізіологічному рівні".

Раніше Галина Третьякова опинилася в центрі скандалу, заявивши, що в "бідних сім'ях народжуються діти дуже низької якості". Пізніше "слуга" визнала, що обрала "невдалі слова", але при цьому критику в ЗМІ та соцмережах назвала "організованим булінгом", за яким стоять "противники реформ".

Крім того, нардепка відома тим, що стала автором законопроєкту про евтаназію. Ставлення людини до смерті Третьякова назвала "дуже цікавою темою".

Раніше Фокус повідомляв про те, що 17 грудня набув чинності ухвалений у жовтні цього року наказ Міністерства оборони України з розширеним списком професій жінок, які мають стати на військовий облік. До цього списку входять понад 100 професій у сфері бібліотечної справи, музичного мистецтва, науки, банківської справи та інших галузей. Жінки-військовозобов'язані мають стати на облік у військкомати до кінця 2022 року. Незабаром після цього з'явилася петиція про скасування наказу Міноборони України про військовий облік жінок. Петиція набрала 25 тисяч голосів лише за 4 дні. Тепер військовий облік для жінок в Україні хочуть зробити добровільним. Відповідний проєкт закону вже подано на розгляд до Верховної Ради. При цьому ініціатива не поширюється на жінок-медиків.