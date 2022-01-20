"Атмосфера війни": Ердоган запропонував зустрітися Путіну та Зеленському "віч-на-віч"

Президент Туреччини вважає, що відносини між Росією та Україною розвиваються у неправильному напрямку.

Анкара хоче найближчим часом організувати особисту зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Про це сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на брифінгу з колегою із Сальвадора Найїбом Букеле.

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"Туреччина прагне того, щоб у регіоні запанував мир і не відбувалося негативних процесів", — заявив він.

Турецький лідер констатував, що відносини РФ та України розвиваються у неправильному напрямку.

"Атмосфера війни — такий стан засмучує Туреччину. У нас хороші відносини з цими двома країнами. Сподіваюся, що нам вдасться влаштувати зустріч Путіна і Зеленського віч-на-віч, віч-на-віч", — підкреслив Ердоган.

Президент Туреччини заявив, що надає великого значення як візиту Путіна до Туреччини, так і своєму майбутньому візиту до України на початку лютого.

Нагадаємо, що 19 січня Ердоган озвучив ідею зустрічі Зеленського та Путіна в Туреччині, на якій вони мають обговорити всі розбіжності. За його словами, Туреччина готова допомогти двом країнам зменшити рівень напруженості.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі Фокусу позитивно оцінив ініціативу Ердогана та заявив, що турецький лідер чудово розуміє нюанси ситуації в регіоні.

Ердоган вважає малоймовірним військове вторгнення Росії в Україну та називає Україну сильною державою.