"У РФ слабка переговорна позиція": в ОП оцінили пропозицію зустрічі Зеленського та Путіна в Туреччині

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив Фокусу, що Кремль не має відповідей на логічні питання про зобов'язання, які РФ не виконує, що може бути причиною відсутності виразних реакцій Москви на нові переговорні пропозиції.

Радник голови Офісу президента (ОП) України Михайло Подоляк вважає важливим моментом те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував провести переговори між його українським колегою Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним на території своєї країни. Про це представник ОП повідомив у коментарі Фокусу.

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Втім, наголосив Подоляк, на сьогодні складно і не зовсім коректно коментувати гіпотетичні реакції на цю пропозицію президента Російської Федерації Володимира Путіна.

"Занадто багато, на мій погляд, ірраціональних факторів, які формують світоглядну позицію нинішньої РФ. Але важливо, що ця пропозиція від турецької сторони є на столі, і реагування на неї — серед можливих опцій", — заявив радник голови ОП у коментарі Фокусу.

Подоляк наголосив, що президент Ердоган чудово розуміє нюанси ситуації в регіоні, конкретні амбіції різних гравців, настрій людей і в Україні, і в Росії, тому його пропозиція звучить вагомо.

"Зрозуміло також, що сам Ердоган виходить з регіональних турецьких інтересів. Проте ми ж бачимо, що російська сторона відчуває певну слабкість своєї переговорної позиції. Вони не мають добрих відповідей на цілком логічні питання про ті зобов'язання, які російська сторона вже не виконує". Можливо, тому вони й не кажуть нічого конкретного у відповідь на будь-які нові переговорні пропозиції", — зазначив радник голови Офісу президента.

[ + – ] Подоляк вважає, що в РФ слабка переговорна позиція

Нагадаємо, про пропозицію Ердогана Зеленському та Путіну провести переговори в Туреччині місцеві ЗМІ повідомили 19 січня. В Анкарі запевнили, що готові відіграти будь-яку роль для зниження напруги між Києвом та Москвою.

18 січня Ердоган заявляв, що вважає малоймовірним повномасштабне введення військ РФ в Україну. Турецький лідер закликав до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і вкотре наголосив, що виступає проти окупації Криму.

3-го лютого Ердоган планує відвідати з робочим візитом Київ. Цього дня відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Туреччиною.