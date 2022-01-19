Потенціал є: на Банковій оцінили ідею Ердогана про зустріч Зеленського та Путіна у Туреччині

Туреччина чудово розуміє проблеми в регіоні, але з Росією важко говорити через її "глуху позицію" і постійну згадку Мінських угод, вважає радник голови ОП Михайло Подоляк.

Пропозиція президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана організувати зустріч глав України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна стикається зі слабкою позицією Кремля у переговорах. Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив радник голови Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк.

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За його словами, пропозиція турецької сторони продумана і в ній є потенціал. Ердоган чудово розуміє ситуацію в регіоні, мотиви України та РФ, а також має свої стратегічні інтереси, наголосив Подоляк.

Глуха позиція Москви

Росія перебуває у глухій позиції через відсутність впевненості у власній правоті, додав радник глави ОП.

У Кремлі постійно говорять про Мінські угоди у відповідь на всі питання, зокрема військову ескалацію, продовжив Подоляк.

[ + – ] На думку Подоляка, Росія відмовляється від гнучкої дипломатичної гри Фото: РБК-Украина

"Це свідчення того, що російська сторона не має впевненості у своїй правоті і має тенденцію "замикання" себе в досить глухій позиції. Звідси й відмови від більш гнучкої дипломатичної гри", — заявив він.

Москві доведеться змінювати позицію і рухатися до виконання зобов'язань незалежно від переговорного формату, підсумував радник.

Коли Ердоган приїде до України?

Турецький телеканал CNN Türk з посиланням на народного депутата України, співголову групи з міжпарламентських зв'язків із Туреччиною Рустема Умерова 19 січня повідомив, що Ердоган прилетить до України 3 лютого. Цього дня буде 30-річна річниця встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

[ + – ] Ердоган особисто зустрінеться із Зеленським Фото: www.tccb.gov.tr

Турецький лідер прибуде з великою делегацією та особисто зустрінеться із Зеленським. Два президенти будуть головувати на десятому засіданні Стратегічної ради високого рівня, повідомив Умеров.

Сторони підпишуть меморандуми та угоди оборонного характеру, йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Туреччина висловила готовність допомогти знизити рівень напруженості між Україною та РФ. Найближчим часом Ердоган хоче відвідати Київ та поговорити із Зеленським.

18 січня президент Туреччини назвав Україну сильною державою і заявив, що Путін не наважиться ввести війська до країни.

Зеленський пропонував у лютому цього року влаштувати саміт президентів України, Азербайджану та Туреччини.