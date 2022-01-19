Потенциал есть: на Банковой оценили идею Эрдогана о встрече Зеленского и Путина в Турции
Турция отлично понимает проблемы в регионе, но с Россией говорить трудно из-за ее "глухой позиции" и постоянном упоминании Минских соглашений, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.
Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать встречу глав Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина сталкивается со слабой позицией Кремля в переговорах. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк.
По его словам, предложение турецкой стороны продуманное и в нем есть потенциал. Эрдоган отлично понимает ситуацию в регионе, мотивы Украины и РФ, а также имеет свои стратегические интересы, отметил Подоляк.
Глухая позиция Москвы
Россия пребывает в глухой позиции из-за отсутствия уверенности в собственной правоте, добавил советник главы ОП.
В Кремле постоянно говорят о Минских соглашениях в ответ на все вопросы, в том числе о военной эскалации, продолжил Подоляк.
"Это свидетельство того, что у российской стороны нет уверенности в своей правоте и есть тенденция "запирания" себя в достаточно глухой позиции. Отсюда и отказы от более гибкой дипломатической игры", — заявил он.
Москве придется менять позицию и двигаться к выполнению обязательств в независимости от переговорного формата, заключил советник.
Когда Эрдоган приедет в Украину?
Турецкий телеканал CNN Türk со ссылкой на народного депутата Украины, сопредседателя группы по межпарламентским связям с Турцией Рустема Умерова 19 января сообщил, что Эрдоган прилетит в Украину 3 февраля. В этот день будет 30-летняя годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.
Турецкий лидер прибудет с большой делегацией и лично встретится с Зеленским. Два президента будут председательствовать на десятом заседании Стратегического совета высокого уровня, сообщил Умеров.
Стороны подпишут меморандумы и соглашения оборонного характера, говорится в сообщении.
Отметим, что Турция выразила готовность помочь снизить уровень напряженности между Украиной и РФ. В ближайшее время Эрдоган хочет посетить Киев и поговорить с Зеленским.
18 января президент Турции назвал Украину сильным государством и заявил, что Путин не осмелится ввести войска в страну.
Зеленский предлагал в феврале этого года устроить саммит президентов Украины, Азербайджана и Турции.