Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию

Турция готова сыграть любую роль для снижения напряженности между Украиной и Россией.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию для обсуждения урегулирования разногласий. Об этом сказал спикер Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает турецкое провластное издание Daily Sabah.

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"На самом деле он (президент Турции – ред.) даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они (глава Украины и России – ред.) хотят там встретиться, разобраться в их вопросах и разногласиях", — сказал пресс-секретарь Эрдогана.

В ближайшее время в Киев прилетит турецкий президент Раджеп Тайип Эрдоган для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, в то время как Анкара будет на связи с россиянами, чтобы избежать любых военных действий. Турция готова сыграть роль в деэскалации напряженности между Украиной и Россией.

Спикер отметил, что турецкий руководитель общался как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным. Он также уточнил, что в ближайшее время президент Турции направится в Киев, чтобы провести переговоры с украинским президентом. Ибрагим Калын добавил, что Анкара будет на связи с россиянами во избежание каких-либо военных действий.

Калын заявил, что напряженность между Украиной и Россией нарастает. Турция следит за этими событиями "с большой обеспокоенностью… потому что здесь многое поставлено на карту".

Он добавил, что Турция готова сыграть любую роль для снижения напряженности между Украиной и Россией.

"И мы делаем это как Турция, как дружественная страна и России, и Украины, а также как союзник по НАТО", — сказал Калин.

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что вторжение России в Украину маловероятно. Президент Турции считает Украину сильным государством и намерен обсудить украинский вопрос с Путиным.

Во вторник, 18 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по его мнению, Россия вряд ли решится на полномасштабный ввод войск в Украину. Он призвал к мирному урегулированию конфликта на Донбассе, подчеркнув, что каждый раз, встречаясь с главой Кремля, заявляет позицию Турции "против оккупации Крыма"

Ранее Фокус писал о возможном саммите Украина-Россия-США. Москва не нуждается в обсуждении украинско-российских отношений в присутствии Соединенных Штатов, так что у Путина не видят тем для обсуждения на возможном саммите. В Кремле нет понимания, какие вопросы и темы могут стать предметом разговора на трехстороннем саммите Украина-Россия-США, инициированном президентом Владимиром Зеленским. Темы для обсуждения им не отправляли, а для обсуждения войны на Донбассе есть Минский формат. Об этом ранее заявлял спикер Путина Дмитрий Песков.