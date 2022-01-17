Возможный саммит Украина-Россия-США: в Кремле не видят тем для обсуждения

Москва не нуждается в обсуждении украинско-российских отношений в присутствии Соединенных Штатов, поэтому у Путина не видят тем для обсуждения на возможном саммите.

В Кремле нет понимания, какие вопросы и темы могут стать предметом разговора на трехстороннем саммите Украина-Россия-США, инициированном президентом Владимиром Зеленским. Темы для обсуждения им не отправляли, а для обсуждения войны на Донбассе есть Минский формат. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге для СМИ, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Зачем [привлекать] Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки", – сказал Песков.

Если же саммит станет платформой для обсуждения Донбасса, придется выяснить, что Украина планирует обсудить с Москвой, сказал Песков. Пресс-секретарь Путина повторил тезис о том, что Россия якобы не является стороной конфликта войны на Донбассе.

"Россия не является стороной конфликта…означает ли это, что большую надежду они возлагают на Соединенные Штаты и меньшую надежду они возлагают на "нормандский формат"? Означает ли это, что они не считают больше необходимым все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение тех обязательств, которые были зафиксированы в нормандском формате? К сожалению, пока ответов на все это нет", — заявил спикер президента России

По словам Пескова, в Кремле не понимают, о чем могут говорить втроем даже при отсутствии темы Донбасса.

"Возможно, Киев подразумевает какие-то другие темы… Но это нам всем предстоит еще узнать", — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки о переговорах за столом с Россией и Украиной заявила, что пока нечего сообщить. Об этом она сказала на брифинге для СМИ 14 января, говорится на сайте американской кабельной сети G-SPAN.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Путиным. Сообщалось, что спикер Путина Дмитрий Песков заявлял, что напряженность на украинской границе представляет большую опасность.