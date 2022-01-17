Можливий саміт Україна-Росія-США: в Кремлі не бачать тем для обговорення

Москва не має потреби в обговоренні українсько-російських відносин в присутності Сполучених Штатів, тож у Путіна не бачать тем для обговорення на можливому саміті.

У Кремлі немає розуміння, які питанні та теми можуть стати предметом розмови на тристоронньому саміті Україна-Росія-США, який ініціював президент Володимир Зеленський. Теми для обговорення їм не надсилалися, а для обговорення війни на Донбасі є Мінський формат. Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу для ЗМІ, повідомляє російська інформаційна агенція ТАСС

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"Навіщо (залучати) Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони повністю і зараз індексовані на хід виконання мінських домовленостей, тобто, точніше, на відсутність ходу? Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки", — сказав Пєсков.

Якщо ж саміт стане платформою для обговорення Донбасу, то доведеться вияснити, що Україна планує обговорити з Москвою, сказав Пєсков. Прессекретар Путіна повторив тезу про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту війни на Донбасі.

"Росія не є стороною конфлікту…чи означає це, що більшу надію вони покладають на Сполучені Штати та меншу надію вони покладають на "нормандський формат"? Чи означає це, що вони не вважають більш необхідним хоч якось орієнтуватися на виконання тих зобов'язань, які були зафіксовані в нормандському форматі? На жаль, поки що відповідей на все це немає", — заявив речник президента Росії

За словами Пєскова, в Кремлі не мають розуміння, про що можуть розмовляти утрьох навіть за відсутності теми Донбасу.

"Можливо, Київ має на увазі якісь інші теми…Але це нам усім належить ще дізнатися", — заявив Дмитро Пєсков.

Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі про переговори за одним столом з Росією та Україною заявила, що поки нічого повідомити. Про це вона сказала на брифінгу для ЗМІ 14 січня, йдеться на сайті американської кабельної мережі G-SPAN.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував провести тристоронні переговори з Путіним. Повідомлялося, що речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що напруженість на українському кордоні становить велику небезпеку.