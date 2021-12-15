Зеленский предложил провести саммит в Киеве с участием Эрдогана и Алиева

Встреча лидеров трех стран может пройти в украинской столице уже в феврале 2022 года.

Президент Владимир Зеленский предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву провести в феврале следующего года в Киеве саммит с участием лидеров трех стран — Украины, Азербайджана и Турции. Об этом глава украинского государства заявил в ходе встречи на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе, сообщает Офис президента.

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Зеленский во время встречи с Алиевым напомнил, что в феврале 2022 года будет 30 лет с момента установления дипломатических связей Украины с Азербайджаном и Турцией. В связи с этим глава украинского государства предложил провести в Киеве саммит лидеров трех стран.

Помимо этого Зеленский заявил об активизации сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, потенциале двух стран в транспортно-логистической сфере и необходимости проведения необходимых работ для перевозки груза по маршруту Европа — Кавказ — Азия при помощи морского и железнодорожного транспорта.

Также президент Украины обсудил с Алиевым возможность привлечения Азербайджана к процессу освобождения удерживаемых в России лиц, в частности, крымских татар.

Комментируя переговоры с Алиевым в Брюсселе, Зеленский заявил о заинтересованности в развитии отношений между двумя странами, а также выразил надежду на участие азербайджанских компаний в программах Большая приватизация и Большое строительство.

"Пригласил президента Азербайджана посетить Украину с визитом", — написал Зеленский в своем Twitter.

Напомним, Зеленский проведет в Брюсселе два дня. Во время саммита Восточного партнерства он встретится с лидерами стран-членов Евросоюза и стран-партнеров, с руководством Европейского Союза, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Возможный саммит с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева состоится на фоне последних публикаций в СМИ о тайной помощи турецкой стороны Украине на фоне российской военной агрессии. Так, журналисты сообщали, что Турция с 2016 года неофициально занимается обучением отрядов специального назначения ВСУ, а также поставила стране намного больше беспилотников Bayraktar TB-2, чем предполагалось. Также Фокус писал о сотрудничестве Турции и Азербайджана во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.