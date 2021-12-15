Зеленський запропонував провести саміт у Києві за участю Ердогана та Алієва

Зустріч лідерів трьох країн може відбутися в українській столиці вже у лютому 2022 року.

Президент Володимир Зеленський запропонував азербайджанському колезі Ільхаму Алієву провести у лютому наступного року в Києві саміт за участю лідерів трьох країн – України, Азербайджану та Туреччини. Про це глава української держави заявив у ході зустрічі на полях саміту Східного партнерства у Брюсселі, повідомляє Офіс президента.

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Зеленський під час зустрічі з Алієвим нагадав, що в лютому 2022 року буде 30 років з моменту встановлення дипломатичних зв'язків України з Азербайджаном та Туреччиною. У зв’язку з цим глава української держави запропонував провести в Києві саміт лідерів трьох країн.

Крім цього, Зеленський заявив про активізацію співпраці між Україною та Азербайджаном, потенціал двох країн у транспортно-логістичній сфері та необхідність проведення необхідних робіт для перевезення вантажу за маршрутом Європа — Кавказ — Азія за допомогою морського та залізничного транспорту.

Також президент України обговорив з Алієвим можливість залучення Азербайджану до процесу звільнення утримуваних у Росії осіб, зокрема кримських татар.

Коментуючи переговори з Алієвим у Брюсселі, Зеленський заявив про зацікавленість у розвитку відносин між двома країнами, а також висловив надію на участь азербайджанських компаній у програмах "Велика приватизація" та "Велике будівництво".

"Запросив президента Азербайджану відвідати Україну з візитом", — написав Зеленський у своєму Twitter.

Нагадаємо, Зеленський проведе у Брюсселі два дні. Під час саміту Східного партнерства він зустрінеться з лідерами країн-членів Євросоюзу та країн-партнерів, з керівництвом Європейського Союзу, а також з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Можливий саміт за участю Реджепа Тайїпа Ердогана та Ільхама Алієва відбудеться на фоні останніх публікацій у ЗМІ щодо таємної допомоги турецької сторони України на тлі російської військової агресії. Так, журналісти повідомляли, що Туреччина з 2016 року неофіційно займається навчанням загонів спеціального призначення ЗСУ, а також поставила країні набагато більше безпілотників Bayraktar TB-2, ніж передбачалося. Також Фокус писав про співпрацю Туреччини та Азербайджану під час війни в Нагірному Карабаху у 2020 році.