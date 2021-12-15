Зеленський прилетів до Брюсселя з дводенним візитом: із ким президент проведе переговори (фото)

У глави держави, крім участі в саміті Східного партнерства, заплановані зустрічі з керівництвом Євросоюзу та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя з офіційним дводенним візитом. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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В Офісі президента також поінформували, що Володимир Зеленський у Брюсселі братиме участь у шостому саміті Східного партнерства, а також проведе кілька двосторонніх зустрічей, серед яких:

із лідерами країн-членів Євросоюзу та країн-партнерів;

із керівництвом Європейського Союзу;

із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

[ + – ] Зеленський прибув до Брюсселя з дводенним візитом Фото: Офис президента

На сайті глави держави йдеться, що в межах візиту до Брюсселя Володимир Зеленський зустрівся з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

У ході переговорів президент заявив, що стратегічною метою України є інтеграція до Європейського Союзу, тому Київ "очікує визнання своєї європейської перспективи з боку ЄС".

Володимир Зеленський, як зазначає пресслужба, також проінформував Шарля Мішеля про ситуацію на українському кордоні, до якого Росія перекинула десятки тисяч своїх військових.

Президент України під час переговорів висловив сподівання, що за підсумками засідання Євроради лідери європейських країн направлять "чіткі сигнали на адресу Росії" для запобігання повномасштабному вторгненню російських військ.

[ + – ] Зеленський зустрівся в Брюсселі з Шарлем Мішелем Фото: president.gov.ua

[ + – ] Зеленський зустрівся в Брюсселі з Шарлем Мішелем Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, що 15 грудня перед самітом Східного партнерства Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцем. У ході переговорів лідери країн обговорять виконання пунктів Мінських угод для досягнення прогресу у врегулюванні війни на Донбасі.

Крім цього, у Брюсселі президент України Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Переговори відбудуться в штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу в Бельгії. Тема переговорів Володимира Зеленського та Єнса Столтенберга поки що не розкривається, проте пресслужба НАТО поінформувала, що після завершення зустрічі політики дадуть спільну пресконференцію для представників ЗМІ.