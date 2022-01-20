"У РФ слабая переговорная позиция": в ОП оценили предложение встречи Зеленского и Путина в Турции

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил Фокусу, что у Кремля нет ответов на логичные вопросы об обязательствах, которые РФ не исполняет, что может быть причиной отсутствия внятных реакций Москвы на новые переговорные предложения.

Советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк считает важным моментом то, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести переговоры между его украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным на территории своей страны. Об этом представитель ОП сообщил в комментарии Фокусу.

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Впрочем, подчеркнул Подоляк, на текущий момент сложно и не совсем корректно комментировать гипотетические реакции на это предложение президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Слишком много, на мой взгляд, иррациональных факторов, формирующих мировоззренческую позицию нынешней РФ. Но важно, что это предложение от турецкой стороны есть на столе, и реагирование на него — среди возможных опций", — заявил советник главы ОП в комментарии Фокусу.

Подоляк подчеркнул, что президент Эрдоган отлично понимает нюансы ситуации в регионе, конкретные амбиции разных игроков, настроение людей и в Украине, и в России, потому его предложение звучит весомо.

"Понятно также, что сам Эрдоган исходит из региональных турецких интересов. Тем не менее мы же видим, что российская сторона испытывает определенную слабость своей переговорной позиции. У них нет хороших ответов на вполне логичные вопросы о тех обязательствах, которые российская сторона уже не выполняет. Возможно, поэтому они и не говорят ничего конкретного в ответ на какие-либо новые переговорные предложения", — отметил советник главы Офиса президента.

[ + – ] Подоляк считает, что у РФ слабая переговорная позиция

Напомним, о предложении Эрдогана Зеленскому и Путину провести переговоры в Турции местные СМИ сообщили 19 января. В Анкаре заверили, что готовы сыграть любую роль для снижения напряженности между Киевом и Москвой.

18 января Эрдоган заявлял, что считает маловероятным полномасштабный ввод войск РФ в Украину. Турецкий лидер призвал к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и в очередной раз подчеркнул, что выступает против оккупации Крыма.

3 февраля Эрдоган планирует посетить с рабочим визитом Киев. В этот день будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.