Три Mersedes Maybach та мікроавтобуси Volksvagen: кортеж Ердогана проїхався Києвом (фото, відео)

Журналісти нарахували в кортежі турецького лідера 30 машин та 2 дублі президентського авто. У президента України кортеж скромніший – 4 машини, з них – 2 мінівени.

Кортеж президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана в Києві помітили на вулиці Грушевського у центрі Києва. Відео пересування автомобілів опублікувало видання "Вести".

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За даними журналістів, кортеж Ердогана складається з 30 машин та 2 дублів президентського автомобіля. На кадрах видно, як кортеж супроводжують поліцейські машини.

Три Mersedes Maybach, два з яких — із прапорами Туреччини, у супроводі мікроавтобусів Volksvagen заїхали на площу перед Верховною Радою.

Кортеж президента України виглядав скромнішим, зазначили "Вести". У ньому було 4 машини, з них — 2 мінівени. Позаду їх супроводжувала одна машина поліції.

У центрі Києва на вулиці Грушевського перекривали рух під час проїзду кортежу турецького лідера. Навколо Маріїнського палацу, де Ердоган зустрічається із Зеленським, посилили охорону.

Ердоган у своєму Twitter зазначив, що приїхав до Києва на запрошення Зеленського, щоб брати участь у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

Туреччина уважно стежить за викликами, з якими стикається Україна, та напруженістю в регіоні".

"Туреччина, як країна Чорноморського регіону, закликає всі сторони до стриманості та діалогу для підтримки миру. Туреччина готова зробити свій внесок у підтримку миру та безпеки", — написав він.

Що чекати від зустрічі Ердогана та Зеленського?

Зазначимо, що 3 лютого планується підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною, умови документу обговорювалися з 2010 року.

Нагадаємо, що Ердоган 20 січня пропонував влаштувати зустріч Зеленського і президента Росії Володимира Путіна "віч-на-віч".

В Офісі президента України в коментарі Фокусу назвали таку ідею "важливим кроком", але додали, що Росія має слабку переговорну позицію.