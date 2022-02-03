Ердоган привітав почесну варту біля Маріїнського палацу словами "Слава Україні" (відео)

Президент Туреччини прибув на церемонію зустрічі з українським колегою на п'ять хвилин раніше, ніж планувалося. Глави держав привіталися із делегаціями двох країн.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган привітав вигуком "Слава Україні" почесний караул, який зустрічав його біля Маріїнського палацу. Відео транслював Офіс президента у Facebook.

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Президент Туреччини прибув на церемонію зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на п'ять хвилин раніше від запланованого часу, пише "Укрінформ".

Глави держав оглянули стрій почесної варти та привіталися з делегаціями.

Традиційної зустрічі президентів на ганку перед палацом не було. Відразу після прибуття Ердоган з дружиною Еміне вийшли з автомобіля та зайшли до Маріїнського палацу.

Очікується, що Зеленський та Ердоган вийдуть на пресконференцію до журналістів о 15.25.

Зазначимо, що Ердоган вимовляв привітання "Слава Україні!" почесній варті під час візиту до Києва 3 лютого 2020 року.

Раніше Фокус писав про кортеж Ердогана, який помітили в центрі Києві на вулиці Грушевського. Він складався з трьох машин Mersedes Maybach та мікроавтобусів Volksvagen.

Фокус також повідомляв, що 3 лютого цього року Україна та Туреччина планують підписати угоди про зону вільної торгівлі.