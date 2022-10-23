У Бахмуті під обстріл росіян потрапила лікарня, – голова ОВА (фото)
За словами Павла Кириленка, ЗС РФ обстріляли місто з артилерії. Будівля багатопрофільної лікарні частково зруйнована — пошкоджено дах та стіни.
Вранці, 23 жовтня, під обстріл російських окупантів потрапила багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування у Бахмуті. Про це у себе в Telegram-каналі написав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, росіяни атакували районне місто з артилерії.
Тут частково зруйновано будівлю лікарні — пошкоджено дах та стіни, а також вилетіли вікна. Поранених та вбитих немає, зазначив Кириленко.
"Знову і знову росіяни б'ють по нашій цивільній інфраструктурі, намагаючись посіяти паніку", — наголосив глава ОВА.
Національна поліція України, зі свого боку, повідомила, що 23 жовтня загарбники завдали 20 ударів по Донецькій області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені жителі, зокрема діти 9 та 10 років.
Як уточнюється, для атак по населених пунктах ворог застосовує РСЗВ "Град", "Ураган" та артилерію.
Всього під ударами опинилося 11 населених пунктів, включаючи міста Лиман, Авдіївку, Часів Яр, Українку.
Руйнування зафіксовано на 14 цивільних об'єктах: від обстрілів постраждали десять житлових будинків, дитячий садок та магазин.
Нагадаємо, вранці, 22 жовтня, Росія влаштувала масовий обстріл українських міст. Після вибухів у Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях зникло світло. Голова ОП Андрій Єрмак пов'язав атаку з бажанням росіян зупинити визволення територій України.