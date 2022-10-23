У Бахмуті під обстріл росіян потрапила лікарня, – голова ОВА (фото)

За словами Павла Кириленка, ЗС РФ обстріляли місто з артилерії. Будівля багатопрофільної лікарні частково зруйнована — пошкоджено дах та стіни.

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Вранці, 23 жовтня, під обстріл російських окупантів потрапила багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування у Бахмуті. Про це у себе в Telegram-каналі написав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, росіяни атакували районне місто з артилерії.

[ + – ] Лікарня в Бахмуті після обстрілу

Тут частково зруйновано будівлю лікарні — пошкоджено дах та стіни, а також вилетіли вікна. Поранених та вбитих немає, зазначив Кириленко.

"Знову і знову росіяни б'ють по нашій цивільній інфраструктурі, намагаючись посіяти паніку", — наголосив глава ОВА.

[ + – ] Росіяни обстріляли багатопрофільну лікарню з артилерії

Національна поліція України, зі свого боку, повідомила, що 23 жовтня загарбники завдали 20 ударів по Донецькій області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені жителі, зокрема діти 9 та 10 років.

Як уточнюється, для атак по населених пунктах ворог застосовує РСЗВ "Град", "Ураган" та артилерію.

Всього під ударами опинилося 11 населених пунктів, включаючи міста Лиман, Авдіївку, Часів Яр, Українку.

[ + – ] Руйнування в Донецькій області внаслідок обстрілу

Руйнування зафіксовано на 14 цивільних об'єктах: від обстрілів постраждали десять житлових будинків, дитячий садок та магазин.

Нагадаємо, вранці, 22 жовтня, Росія влаштувала масовий обстріл українських міст. Після вибухів у Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях зникло світло. Голова ОП Андрій Єрмак пов'язав атаку з бажанням росіян зупинити визволення територій України.