В Бахмуте под обстрел россиян попала больница, – глава ОВА (фото)

По словам Павла Кириленко, ВС РФ обстреляли город из артиллерии. Здание многопрофильной больницы частично разрушено –– повреждена крыша и стены.

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Утром 23 октября под обстрел российских оккупантов попала многопрофильная больница интенсивного лечения в Бахмуте. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, россияне атаковали районный город из артиллерии.

[ + – ] Больница в Бахмуте после обстрела

Здесь частично разрушено здание больницы –– повреждены крыша и стены, а также вылетели окна. Раненых и убитых нет, отметил Кириленко.

"Снова и снова россияне бьют по нашей гражданской инфраструктуре, пытаясь посеять панику", –– подчеркнул глава ОВА.

[ + – ] Россияне обстреляли многопрофильную больницу из артиллерии

Национальная полиция Украины, в свою очередь, сообщила, что 23 октября захватчики нанесли 20 ударов по Донецкой области. В результате обстрелов есть погибшие и раненые жители, в том числе дети 9 и 10 лет.

Как уточняется, для атак по населенным пунктам враг применяет РСЗО "Град", "Ураган" и артиллерию.

Всего под ударами оказалось 11 населенных пунктов, включая города Лиман, Авдеевку, Часов Яр, Украинск.

[ + – ] Разрушения в Донецкой области в результате обстрела

Разрушения зафиксированы на 14 гражданских объектах: от обстрелов пострадали десять жилых домов, детский сад и магазин.

Напомним, утром 22 октября Россия устроила массовый обстрел украинских городов. После взрывов в Хмельницкой, Волынской и Ровненской областях пропал свет. Глава ОП Андрей Ермак связал атаку с желанием россиян остановить освобождение территорий Украины.