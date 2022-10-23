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В Бахмуте под обстрел россиян попала больница, – глава ОВА (фото)

Больница Бахмут обстрел, многопрофильная больница, артиллерия, вс рф, разрушения, донецкая область
Больница в Бахмуте после обстрела

По словам Павла Кириленко, ВС РФ обстреляли город из артиллерии. Здание многопрофильной больницы частично разрушено –– повреждена крыша и стены.

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Утром 23 октября под обстрел российских оккупантов попала многопрофильная больница интенсивного лечения в Бахмуте. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, россияне атаковали районный город из артиллерии.

Больница Бахмут обстрел, многопрофильная больница, артиллерия, вс рф, разрушения, донецкая область Fullscreen
Больница в Бахмуте после обстрела

Здесь частично разрушено здание больницы –– повреждены крыша и стены, а также вылетели окна. Раненых и убитых нет, отметил Кириленко.

"Снова и снова россияне бьют по нашей гражданской инфраструктуре, пытаясь посеять панику", –– подчеркнул глава ОВА.

Больница Бахмут обстрел, многопрофильная больница, артиллерия, вс рф, разрушения, донецкая область Fullscreen
Россияне обстреляли многопрофильную больницу из артиллерии

Национальная полиция Украины, в свою очередь, сообщила, что 23 октября захватчики нанесли 20 ударов по Донецкой области. В результате обстрелов есть погибшие и раненые жители, в том числе дети 9 и 10 лет.

Как уточняется, для атак по населенным пунктам враг применяет РСЗО "Град", "Ураган" и артиллерию.

Всего под ударами оказалось 11 населенных пунктов, включая города Лиман, Авдеевку, Часов Яр, Украинск.

обстрел донецкая область, разрушения, вс рф, артиллерия, грады Fullscreen
Разрушения в Донецкой области в результате обстрела
обстрел донецкая область, разрушения, вс рф, артиллерия, грады Fullscreen
обстрел донецкая область, разрушения, вс рф, артиллерия, грады Fullscreen
обстрел донецкая область, разрушения, вс рф, артиллерия, грады Fullscreen
обстрел донецкая область, разрушения, вс рф, артиллерия, грады
обстрел донецкая область, разрушения, вс рф, артиллерия, грады
обстрел донецкая область, разрушения, вс рф, артиллерия, грады
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Разрушения зафиксированы на 14 гражданских объектах: от обстрелов пострадали десять жилых домов, детский сад и магазин.

Напомним, утром 22 октября Россия устроила массовый обстрел украинских городов. После взрывов в Хмельницкой, Волынской и Ровненской областях пропал свет. Глава ОП Андрей Ермак связал атаку с желанием россиян остановить освобождение территорий Украины.