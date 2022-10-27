У 8-летнего Богдана под обстрелами погибли родители: мальчик обрел новую семью (фото)

Мальчик попал к первой жене отчима, у которой есть трое внуков его возраста. Теперь он будет жить недалеко от Киева.

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Восьмилетний сирота Богдан из Бахмута, которого 25 октября спасли полицейские из-под жестких обстрелов, обрел новую семью и теперь будет жить недалеко от Киева. О новых подробностях истории мальчика говорится в материале ТСН.

Стало известно, что после того, как Богдан остался сиротой, потеряв родителей, мальчика забрала первая жена его отчима. Как оказалось Богдан знал эту семью. Журналисты выяснили, что вечером 27 октября Богдан уже подъезжал к своему новому дому.

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В семье новой опекунши, Ирины Коровченко есть внуки, которые по возрасту являются ровесниками Богдана.

"У меня трое внуков примерно его возраста, он знает их и они его. С Богданом все хорошо, скоро будем дома", — сообщила журналистам Ирина Коровченко.

О состоянии восьмилетнего Богдана после пережитого ужаса рассказали сотрудники полиции Донецкой области. По словам правоохранителей, мальчик держится стойко — он осознает, что его родители погибли, и общался с полицейскими, как взрослый человек.

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Напомним, Богдана из-под обстрелов в Бахмуте вытащили полицейские. Он остался сиротой после того, как его родители ушли на похороны родственника и погибли от осколочных ранений в результате обстрела прифронтового города российской артиллерией.

23 октября в Бахмуте под обстрел российских оккупантов попала многопрофильная больница интенсивного лечения. Крыша и стены были частично разрушены, также в здании вылетели окна. К счастью обошлось без жертв.