В Україні через віялові відключення збільшилася кількість смертей на дорогах (відео)

Лише за два останні тижні в ДТП зі смертельним наслідком на дорогах України загинула 51 особа, 38 пішоходів померли саме в темний час доби.

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Через режим економії електроенергії, який запровадили після атак РФ на об'єкти критичної інфраструктури, збільшилася кількість смертельних аварій на дорогах. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телепрограми "Сніданок з 1+1".

За його словами, лише з 10 по 23 жовтня загинув 51 пішохід, зокрема 38 із них — у темний час доби. Це більш ніж на 25% більше, ніж за два попередні тижні.

Білошицький зі свого боку дав дорослим і дітям рекомендації, як у темний час доби безпечно пересуватися по вулицях і не стати жертвою ДТП.

По-перше, він порадив носити в осінньо-зимовий період, коли на вулиці темніє рано, одяг світлих відтінків. Можна використовувати як білі, так і жовті речі. Пішохід у такому верхньому одязі стає видимим для водія і це залишає останньому можливість вчасно загальмувати, щоб уникнути зіткнення.

Також пішоходам потрібно подбати про світловідбивальні елементи. Вони дозволяють водієві бачити дорослу або дитину на дорозі на відстані 130 метрів.

Прикріпити їх можна як на одяг у верхній частині тулуба, так і на сумку чи портфель. Це можуть бути браслети, липучки або стрічки з елементами, що відбивають світло.

Раніше в ОП розповіли, які області найбільше постраждали від нещодавньої атаки російських військових. Через напад ЗС РФ на об'єкт критичної інфраструктури у Київській області у четвер, 27 жовтня, у столиці на маршрути не вийшли тролейбуси. Крім того, у центральних регіонах України людям на невизначений час негайно відключили світло.

Фокус також писав, що віялові відключення в Одесі можуть тривати до весни. За словами директора ДТЕК "Одеські електромережі" Дмитра Григор'єва, через режим економії обмеження електроенергії у регіоні можуть стати цілодобовими.