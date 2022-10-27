В Украине из-за веерных отключений увеличилось количество смертей на дорогах (видео)

Только за две последние недели в ДТП со смертельным исходом на дорогах Украины погиб 51 человек, 38 пешеходов скончались именно в темное время суток.

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Из-за режима экономии электроэнергии, который ввели после атак РФ на объекты критической инфраструктуры, увеличилось количество смертельных аварий на дорогах. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1".

По его словам, только с 10 по 23 октября погиб 51 пешеход, в том числе 38 из них – в темное время суток. Это более чем на 25% больше, чем за два предыдущих недели.

Белошицкий в свою очередь дал взрослым и детям рекомендации, как в темное время суток безопасно передвигаться по улицам и не стать жертвой ДТП.

Во-первых, он посоветовал носить в осенне-зимний период, когда на улице темнеет рано, одежду светлых оттенков. Можно использовать как белые, так и желтые вещи. Пешеход в такой верхней одежде становится видимым для водителя и это оставляет последнему возможность вовремя затормозить, чтоб избежать столкновения.

Также пешеходам нужно позаботиться о светоотражающих элементах. Они позволяют водителю видеть взрослого или ребенка на дороге на расстоянии 130 метров.

Прикрепить их можно как на одежду в верхней части туловища, так и на сумку или портфель. Это могут быть браслеты, липучки или ленты с элементами, отражающими свет.

Ранее в ОП рассказали, какие области больше всего пострадали от недавней атака российских военных. Из-за нападения ВС РФ на объект критической инфраструктуры в Киевской области в четверг, 27 октября, в столице на маршруты не вышли троллейбусы. Кроме того, в центральных регионах Украины людям на неопределенное время экстренно отключили свет.

Фокус также писал, что веерные отключения в Одессе могут продлиться до весны. По словам директора ДТЭК "Одесские электросети" Дмитрия Григорьева, из-за режима экономии ограничения электроэнергии в регионе могут стать круглосуточными.