Веерные отключения в Одессе могут продлиться до весны, — ДТЭК

По словам директора ДТЭК "Одесские электросети" Дмитрия Григорьева, из-за режима экономии ограничения электроэнергии в регионе могут стать круглосуточными.

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Веерные отключения электроэнергии в Одессе и Одесской области могут применять вплоть до весны 2023 года. Об этом директор ДТЭК "Одесские электросети" Дмитрий Григорьев заявил во время брифинга 27 октября.

"По графикам стабилизационных отключений, возможно, придется жить до весны", — сказал Григорьев.

Более того, по его словам, ограничения в регионе могут стать круглосуточными. Пока же отключения планируются не более чем на четыре часа по два раза в день.

Кроме того, Григорьев посоветовал одесситам и жителям региона применять в быту правила энергоэкономии. Среди них:

выключить из сети все энергоемкие приборы;

выключать свет в комнатах, в которых не находятся люди;

не включать в сеть одновременно все электроприборы, а пользоваться ими по очереди;

приборы, которые оснащены таймерами, программировать на работу в промежутке с 00:00 по 6:00;

электродвигатели и насосные станции включать в сеть только после того, как с момента появления света прошло не менее 2-30 минут.

Владельцам офисов, ресторанов и торговых центров директор ДТЭК "Одесские электросети" также рекомендовал отказаться от внешнего освещения фасадов.

Фокус также писал о том, какие области больше всего пострадали после новой атаки ВС РФ на Украину. По словам Кирилла Тимошенко из-за новых обстрелов возник серьезный дефицит электроэнергии, поэтому отключения могут быть более 4 часов.

Напомним, в ночь на 27 октября Россия атаковала дронами Киевскую область. В одной из громад региона зафиксировано несколько "прилетов" по объекту инфраструктуры. Системы ПВО сбили беспилотники, говорят в ОВА. По предварительной информации, пострадавших нет.