Віялові відключення в Одесі можуть тривати до весни, — ДТЕК

За словами директора ДПЕК "Одеські електромережі" Дмитра Григор'єва, через режим економії обмеження електроенергії в регіоні можуть стати цілодобовими.

Related video

Віялові відключення електроенергії в Одесі й Одеській області можуть застосовувати аж до весни 2023 року. Про це директор ДПЕК "Одеські електромережі" Дмитро Григор'єв заявив під час брифінгу 27 жовтня.

"За графіками стабілізаційних відключень, можливо, доведеться жити до весни", — сказав Григор'єв.

Крім того, за його словами, обмеження в регіоні можуть стати цілодобовими. Поки ж відключення планують не більше ніж на чотири години двічі на день.

Крім того, Григор'єв порадив одеситам і мешканцям регіону застосовувати в побуті правила енергоекономії. Серед них:

вимкнути з мережі всі енергоємні прилади;

вимикати світло в кімнатах, де не перебувають люди;

не включати в мережу одночасно всі електроприлади, а користуватися ними по черзі;

прилади, що оснащені таймерами, програмувати на роботу в проміжку з 00:00 до 6:00;

електродвигуни та насосні станції включати до мережі тільки після того, як з моменту появи світла минуло не менше 2-30 хвилин.

Власникам офісів, ресторанів і торгових центрів директор ДТЕК "Одеські електромережі" також рекомендував відмовитися від зовнішнього освітлення фасадів.

Фокус також писав про те, які області найбільше постраждали після нової атаки ЗС РФ на Україну. За словами Кирила Тимошенка, через нові обстріли виник серйозний дефіцит електроенергії, тому відключення можуть бути понад 4 години.

Нагадаємо, в ніч проти 27 жовтня Росія атакувала дронами Київську область. В одній із громад регіону зафіксовано кілька "прильотів" в об'єкт інфраструктури. Системи ППО збили безпілотники, кажуть у ОВА. За попередньою інформацією, постраждалих немає.