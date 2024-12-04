По 8 годин без світла у Києві: де та на скільки вимикатимуть електроенергію 5 грудня

Загалом віялові графіки відключення світла застосовуватимуть на території України з 06:00 до 22:00 для побутових споживачів.

У четвер 5 грудня в Україні діятимуть графіки відключення світла, коли у різний час доби застосовуватимуть то одну, то дві черги відключень для побутових споживачів. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зокрема, для побутових споживачів застосовуватимуть:

06:00 – 07:00 — одна черга відключень;

07:00 – 20:00 — дві черги відключень;

20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

В Укренерго наголосили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Енергетики також зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Графіки відключення світла 5 грудня

Водночас ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла для Києва та низки інших регіонів.

Так, у Києві 5 грудня світла не буде по вісім годин у групи №2, 5 та 6. Шість годин без електроенергії проведуть мешканці будинків 1-ї та 4-ї групи, а також чотири години не буде світла у 3-ї групи.

Графік відключення світла Київ 5 грудня Фото: ДТЕК

В Київській області 1-ша та 5-та групи залишатимуться 5 грудня без світла 8 годин. 2-га та 6-та — по сім годин, 3-тя група — 6 годин без електроенергії, а четверта — 4 години без світла.

Графік відключення світла Київська область 5 грудня Фото: ДТЕК

В Одеській області 8 годин без світла будуть друга, п'ята та шоста групи. Перша група проведе у темряві 7 годин, а третя та четверта групи — по 4 години без електроенергії.

Графік відключення світла Одеська область 5 грудня Фото: ДТЕК

У Дніпропетровській області 5 грудня друга, п'ята та шоста групи не матимуть світла по 8 годин, перша та третя — по шість, а четверта група — чотири години без електроенергії.

Графік відключення світла Дніпропетровська область 5 грудня Фото: ДТЕК

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, що оператори "Укренерго" визначають, на скільки груп ділити споживачів електроенергії, кого відключати, а кого підключати.

Під час обстрілу 28 листопада Росія застосувала ракети з касетними боєприпасами. У ДТЕК заявили, що ліквідувати наслідки таких ударів значно складніше.