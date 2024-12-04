По 8 часов без света в Киеве: где и на сколько будут выключать электроэнергию 5 декабря

В общем веерные графики отключения света будут применять на территории Украины с 06:00 до 22:00 для бытовых потребителей.

В четверг 5 декабря в Украине будут действовать графики отключения света, когда в разное время суток будут применять то одну, то две очереди отключений для бытовых потребителей. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В частности, для бытовых потребителей будут применять:

06:00 — 07:00 — одна очередь отключений;

07:00 — 20:00 — две очереди отключений;

20:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

В Укрэнерго отметили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Энергетики также подчеркнули, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Графики отключения света 5 декабря

В то же время ДТЭК обнародовал графики отключения света для Киева и ряда других регионов.

Так в Киеве 5 декабря света не будет по восемь часов в группы №2, 5 и 6. Шесть часов без электроэнергии проведут жители домов 1-й и 4-й группы, а также четыре часа не будет света у 3-й группы.

График отключения света Киев 5 декабря Фото: ДТЭК

В Киевской области 1-й и 5-й группы будут оставаться 5 декабря без света 8 часов. 2-я и 6-я группы — по семь часов, 3-я группа — 6 часов без электроэнергии, а четвертая группа — 4 часа без света.

График отключения света Киевская область 5 декабря Киевская область Фото: ДТЭК

В Одесской области 8 часов без света будут вторая, пятая и шестая группы. Первая группа проведет в темноте 7 часов, а третья и четвертая группы — по 4 часа без электроэнергии.

График отключения света Одесская область 5 декабря Фото: ДТЭК

В Днепропетровской области 5 декабря вторая, пятая и шестая группы не будут иметь света по 8 часов, первая и третья — по шесть, а четвертая группа — четыре часа без электроэнергии.

График отключения света Днепропетровская область 5 декабря Днепропетровская область Фото: ДТЭК

Напомним, в ДТЭК объяснили, что операторы "Укрэнерго" определяют, на сколько групп делить потребителей электроэнергии, кого отключать, а кого подключать.

Во время обстрела 28 ноября Россия применила ракеты с кассетными боеприпасами. В ДТЭК заявили, что ликвидировать последствия таких ударов значительно сложнее.