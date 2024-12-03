Девять часов без электроэнергии: графики отключений света на 4 декабря

В общем веерные графики отключения света будут применять с 6 утра до 22:00. Некоторые из бытовых потребителей 4 декабря не будут иметь электроэнергии только 4 часа в сутки.

В среду 4 декабря в Украине будут действовать графики отключения света, когда в разное время суток будут применять то одну, то две очереди отключений для бытовых потребителей. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В частности, для бытовых потребителей будут применять:

06:00 — 07:00 — одна очередь отключений;

07:00 — 20:00 — две очереди отключений;

20:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

В Укрэнерго отметили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Энергетики также отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Графики отключений света 4 декабря

В то же время ДТЭК обнародовал графики отключения света для Киева и ряда других регионов.

Так в Киеве больше всего 4 декабря света не будет у группы №2 — всего 9 часов. По 8 часов без электроэнергии будут сидеть жители, которые относятся к первой и третьей группе. Шесть часов без света проведут жители домов 4 и 6 группы, а также четыре часа не будет света у 5-й группы.

График отключения света Киев 4 декабря Фото: ДТЭК

В Киевской области 1 и 4 группы будут оставаться 4 декабря без света 9 часов. 2 и 3 группы — по семь часов, а 5 и 6 — по 4 часа без элетроэнергии.

График отключения света Киевская область 4 декабря Киевская область Фото: ДТЭК

В Днепропетровской области 4 декабря первая и четвертая группы не будут иметь света по 8 часов, третья и пятая — по шесть, 6 группа — четыре часа, а 2 группа больше всего — девять часов.

График отключения света Днепропетровская область 4 декабря Днепропетровская область Фото: ДТЭК

В Одесской области 8 часов без света будут первая и третья группы. Вторая группа проведет в темноте 9 часов, 4 и 5 — по 6 часов, а шестая — 4 часа без электроэнергии.

График отключения света Одесская область 4 декабря Фото: ДТЭК

Напомним, в ДТЭК объяснили, что операторы "Укрэнерго" определяют, на сколько групп делить потребителей электроэнергии, кого отключать, а кого подключать.

Во время обстрела 28 ноября Россия применила ракеты с кассетными боеприпасами. В ДТЭК заявили, что ликвидировать последствия таких ударов значительно сложнее.