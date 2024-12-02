Графики отключений света на 3 декабря: какие группы будут без света 8 часов

"Укрэнерго" и ДТЭК обнародовали графики почасовых отключений на завтра. Практически весь день — с 8 часов утра и до 19 часов вечера — будут применяться две очереди отключений потребителей.

Во вторник, 3 декабря, в Украине будут действовать графики отключения света. Электроэнергию будут отключать различным категориям потребителей. Для бытовых абонентов отключения будут происходить в несколько очередей в течение дня. Промышленные предприятия и бизнес будут работать по графикам ограничения мощности с 6:00 до 22:00. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей будет действовать:

07:00 — 08:00 — одна очередь отключений,

08:00 — 19:00 — две очереди отключений,

19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.

Графики отключения света могут меняться в течение суток. Актуальную информацию об ограничениях в конкретном регионе можно узнать на сайтах или в социальных сетях облэнерго.

Графики отключений на 3 декабря

В ДТЭК опубликовали графики отключений для Киева, а также Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

Киев и Киевская область. В столице света не будет четыре часа (группы 1,2,5), семь часов (группы 4,6) или восемь часов (группа 3).

В Киевской области — четыре часа для групп 1 и 2, шесть часов для группы 4 и 5, семь часов для групп 3, восемь часов для группы 6.

Графики отключений для Киева 3 декабря Фото: ДТЭК Графики отключений для Киевской области 3 декабря Фото: ДТЭК

Днепр и Днепропетровская область. Согласно графикам ДТЭК, будут без света четыре часа (группы 1,2,6), семь часов (группы 4 и 5), или восемь часов (группа 3).

Графики отключений для Днепропетровщины 3 декабря Фото: ДТЭК

Одесса и Одесская область. В этом регионе без света четыре часа будут потребители из группы 1, 2, 3 и 6, восемь часов — из группы 4 и 5.

Графики отключений для Одесской области 3 декабря Фото: ДТЭК

Напомним, в ДТЭК объяснили, что операторы "Укрэнерго" определяют, на сколько групп делить потребителей электроэнергии, кого отключать, а кого подключать.

Во время обстрела 28 ноября Россия применила ракеты с кассетными боеприпасами. В ДТЭК заявили, что ликвидировать последствия таких ударов значительно сложнее.