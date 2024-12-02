Графіки відключень світла на 3 грудня: які групи будуть без світла 8 годин

"Укренерго" і ДТЕК оприлюднили графіки погодинних відключень на завтра. Практично весь день — з 8 години ранку і до 19 години вечора — будуть застосовуватись дві черги відключень споживачів.

У вівторок, 3 грудня, в Україні будуть діяти графіки відключення світла. Електроенергію вимикатимуть різним категоріям споживачів. Для побутових абонентів відімкнення відбуватимуться у кілька черг протягом дня. Промислові підприємства та бізнес працюватимуть за графіками обмеження потужності з 6:00 до 22:00. Про це повідомила компанія "Укренерго".

Для побутових споживачів буде діяти:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень,

08:00 – 19:00 — дві черги відключень,

19:00 – 21:00 — одна черга відключень.

Графіки відключення світла можуть змінюватися протягом доби. Актуальну інформацію щодо обмежень у конкретному регіоні можна дізнатися на сайтах чи в соціальних мережах обленерго.

Графіки відключень на 3 грудня

У ДТЕК опублікували графіки відключень для Києва, а також Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

Київ та Київська область. У столиці світла не буде чотири години (групи 1,2,5), сім годин (групи 4,6) або вісім годин (група 3).

У Київській області — чотири години для груп 1 та 2, шість годин для групи 4 і 5, сім годин для груп 3, вісім годин для групи 6.

Графіки відключень для Києва 3 грудня Фото: ДТЕК Графіки відключень для Київської області 3 грудня Фото: ДТЕК

Дніпро і Дніпропетровська область. Згідно з графіками ДТЕК, будуть без світла чотири години (групи 1,2,6), сім годин (групи 4 і 5), або вісім годин (група 3).

Графіки відключень для Дніпропетровщини 3 грудня Фото: ДТЕК

Одеса та Одеська область. У цьому регіоні без світла чотири години будуть споживачі з групи 1, 2, 3 і 6, вісім годин — з групи 4 і 5.

Графіки відключень для Одещини 3 грудня Фото: ДТЕК

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, що оператори "Укренерго" визначають, на скільки груп ділити споживачів електроенергії, кого відключати, а кого підключати.

Під час обстрілу 28 листопада Росія застосувала ракети з касетними боєприпасами. У ДТЕК заявили, що ліквідувати наслідки таких ударів значно складніше.