Дев'ять годин без електроенергії: графіки вікдлючень світла на 4 грудня

Загалом віялові графіки відключення світла застосовуватимуть з 6-ї ранку до 22:00. Дехто з побутових споживачів 4 грудня не матиме електроенергії лише 4 години на добу.

У середу 4 грудня в Україні діятимуть графіки відключення світла, коли у різний час доби застосовуватимуть то одну, то дві черги відключень для побутових споживачів. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зокрема, для побутових споживачів застосовуватимуть:

06:00 – 07:00 — одна черга відключень;

07:00 – 20:00 — дві черги відключень;

20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

В Укренерго наголосили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Енергетики також наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Графіки відключень світла 4 грудня

Водночас ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла для Києва та низки інших регіонів.

Так у Києві найбільше 4 грудня світла не буде у групи №2 — загалом 9 годин. По 8 годин без електроенергії сидітимуть мешканці, які відносяться до першої та третьої групи. Шість годин без світла проведуть мешканці будинків 4 та 6 групи, а також чотири години не буде світла у 5-ї групи.

Графік відключення світла Київ 4 грудня Фото: ДТЕК

В Київській області 1 та 4 групи залишатимуться 4 грудня без світла 9 годин. 2 та 3 групи — по сім годин, а 5 та 6 — по 4 години без елетроенергії.

Графік відключення світла Київська область 4 грудня Фото: ДТЕК

У Дніпропетровській області 4 грудня перша та четверта групи не матимуть світла по 8 годин, третя та п'ята — по шість, 6 група — чотири години, а 2 група найбільше — дев'ять годин.

Графік відключення світла Дніпропетровська область 4 грудня Фото: ДТЕК

В Одеській області 8 годин без світла будуть перша та третя групи. Друга група проведе у темряві 9 годин, 4 та 5 — по 6 годин, а шоста — 4 години без електроенергії.

Графік відключення світла Одеська область 4 грудня Фото: ДТЕК

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, що оператори "Укренерго" визначають, на скільки груп ділити споживачів електроенергії, кого відключати, а кого підключати.

Під час обстрілу 28 листопада Росія застосувала ракети з касетними боєприпасами. У ДТЕК заявили, що ліквідувати наслідки таких ударів значно складніше.