"З ППО в піхоту": у Генштабі відповіли на чутки про відправлення на фронт фахівців ЗС ЗСУ

У відомстві уточнили, що для утримання фронту деяких військовослужбовців тилових підрозділів дійсно відправляють на передову. Однак це не стосується фахівців ППО.

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Британське видання The Guardian 21 грудня опублікувало матеріал про ситуацію в українській армії, яка нібито відчуває нестачу особового складу, через що частина підготовлених фахівців сил ППО перекидається на фронт, попри відсутність у них піхотних навичок. У зв'язку з цим Генштаб ЗСУ наголосив, що ці відомості є недостовірними та некоректними.

Журналісти газети в публікації посилаються на слова "офіцерів ЗСУ", які нібито повідомили, що дефіцит солдатів на передовій настільки гострий, що частину спеціалістів із протиповітряної оборони відправляють до піхотних підрозділів, хоча в них немає відповідної підготовки. Це неминуче позначається на ефективності української ППО.

Крім того, продовжили автори матеріалу, "за інформацією джерел", командири відправляють на передову неугодних підлеглих, або ж як їхнє покарання. Така практика може призвести до того, що військовослужбовці повітряних сил можуть розкрити важливу інформацію, потрапивши в полон до росіян.

Відповідь Генштабу ЗСУ

Українське військове керівництво негайно відреагувало на публікацію. У Генштабі наголосили, що твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним. Подібні рішення зачіпають виключно військовослужбовців, не пов'язаних із виконанням завдань із забезпечення захисту українського неба.

"З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей", — зазначили армійці.

При цьому було додано, що професійних фахівців ППО, відповідальних за захист українського неба, це не стосується. Йдеться про персонал рот охорони, тилові мобільні вогневі групи та деяких військовослужбовців, чия поточна зайнятість не пов'язана з бойовими завданнями.

"Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне – втримати фронт. На виконання цієї першочергової задачі і спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів.", — заявили в Генштабі.

Військове керівництво України насамкінець звернуло увагу, що кількість збитих повітряних цілей противника не зменшилася, і протиповітряна оборона ЗС ЗСУ продовжує якісно виконувати свої завдання.

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Нагадаємо, на початку листопада керівник служби зі зв'язків із громадськістю Командування ЗС Юрій Ігнат заявив, що багатьох військових із Повітряних сил України переводять у піхоту, що позначається "на загальній картині".