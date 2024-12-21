"Из ПВО в пехоту": в Генштабе ответили на слухи об отправке на фронт специалистов ВС ВСУ

В ведомстве уточнили, что для удержания фронта некоторых военнослужащих тыловых подразделений действительно отправляют на передовую. Однако это не касается специалистов ПВО.

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Британское издание The Guardian 21 декабря опубликовало материал о ситуации в украинской армии, которая якобы испытывает недостаток личного состава, из-за чего часть подготовленных специалистов сил ПВО перебрасывается на фронт, несмотря на отсутствие у них пехотных навыков. В этой связи Генштаб ВСУ подчеркнул, что эти сведения являются недостоверными и некорректными.

Журналисты газеты в публикации ссылаются на слова "офицеров ВСУ", которые якобы сообщили, что дефицит солдат на передовой настолько острый, что часть специалистов по противовоздушной обороне отправляют в пехотные подразделения, хотя у них нет соответствующей подготовки. Это неизбежно сказывается на эффективности украинской ПВО.

Кроме того, продолжили авторы материала, "по информации источников", командиры отправляют на передовую неугодных подчиненных, или же в качестве их наказания. Такая практика может привести к тому, что военнослужащие воздушных сил могут раскрыть важную информацию, попав в плен к россиянам.

Ответ Генштаба ВСУ

Украинское военное руководство незамедлительно отреагировало на публикацию. В Генштабе подчеркнули, что утверждение о "переводе ПВО в пехоту" является недостоверным. Подобные решения затрагивают исключительно военнослужащих, не связанных с выполнением задач по обеспечению защиты украинского неба.

"С целью качественного доукомплектования личным составом воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенную численность военнослужащих из состава подразделений ВС ВСУ действительно переназначены на должности, в соответствии с их военно-учетными специальностями", — отметили армейцы.

При этом было добавлено, что профессиональных специалистов ПВО, ответственных за защиту украинского неба, это не касается. Речь идет о персонале рот охраны, тыловых мобильных огневых группах и некоторых военнослужащих, чья текущая занятость не связана с боевыми задачами.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, и сейчас главное — удержать фронт. На выполнение этой первоочередной задачи и направлены решения о переводе в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений", — заявили в Генштабе.

Военное руководство Украины в заключении обратили внимание, что количество сбитых воздушных целей противника не уменьшилось, и противовоздушная оборона ВС ВСУ продолжает качественно выполнять свои задачи.

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Напомним, в начале ноября руководитель службы по связям с общественностью Командования ВС Юрий Игнат заявил, что многих военных из Воздушных сил Украины переводят в пехоту, что сказывается "на общей картине".